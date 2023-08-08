“ليون” الماليزية تستثمر نحو 6 مليارات دولار في الجزائر

الجزائر: كشف مسؤول جزائري، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة ” ليون” الماليزية شرعت في إجراءات إنشاء مشاريع صناعية “هيكلية ضخمة” في الجزائر، بقيمة إجمالية تناهز ستة مليارات دولار، من شأنها توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه استقبل أمس الاثنين، وفدا من المجموعة يقوده الرئيس التنفيذي، تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانج.

وأوضح ركاش، أنه ” تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل حافظة المشاريع في الوكالة، لا سيما وأن مجموعة /ليون/ بدأت فعليا إجراءات إنشاء مؤسستها في الجزائر”.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب لقاء جمعه بمسؤولي المجموعة في شهر شباط/ فبراير الماضي, والذي سمح لهم بالوقوف على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة، لافتا إلى أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص ” وعادوا بمشاريع ملموسة، بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم”.

كما أبرز أن حافظة المجموعة الماليزية، تضم مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين.

وتتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر بطاقة 1.7 مليون طن/ سنويا من ماليزيا إلى الجزائر، مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية بطاقة أربعة ملايين طن سنويا ، وذلك باستثمار قيمته إجمالا 3.7 مليار دولار.

أما المرحلة الثانية، فتشمل تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان لإنتاج الذاتي للطاقة.

ولفت ركاش إلى أن مجموعة ” ليون” أبدت اهتمامها أيضا بالاستثمار في تهيئة مناطق صناعية كبيرة بغض النظر عن موقعها، مع التكفل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحوها.

يذكر أن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، استقبل أول أمس الأحد، وفدا من مجموعة “ليون”، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار، لاسيما في استغلال الموارد المنجمية.

(د ب أ)