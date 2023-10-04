لَوْ يذوبُ قُرصُ القمر

(حليب)

لَفاضَتِ البركةُ حليبًا

لو يذوبُ

قرصُ القمر.

(أحلام)

من أحلام اليَخْتِ

أيقظته موجةٌ

قاربُ صيد.

(كذبة)

حتى الصّدق

يكذّبُ نفسَه:

فاتح أبريل.

(نشيد)

الصّمتُ نشيدٌ وطنيّ

لكنْ

تحتَ أيِّ راية؟

(ألوان)

تفوحُ ألوانًا

أزهارٌ

بلا عطر.

(قيلولة)

على نسائم العصر

يتمطّى من القيلولة

ظلُّ زيتونة.

(فصلان)

من يصدّقُ؟

لهما نفس السِّنِّ تقريبا:

الرّبيع والخريف.

(غيظ)

مطرٌ يهطل

على غابةٍ تحترق

حدأةٌ تَتَبَلَّلُ غيظًا.

(ملاذ)

من الأمواج يمينا

والقِمم شِمالا

لاذ بأعماقه.

(شيخوخة)

بسرعةٍ فائقة

الأمسُ القريب

ماضٍ بعيد.

(كلمة)

تُقرأُ بالأحمر

حتى لو كُتبت بالأبيض:

قتل.

(طاقة)

الطّاقة الشّمسية؟

وكأنّ الظّلال

ليست طاقة.

(بحر)

ما مِن قناديل

تُضيئه

بحرُ الظّلمات.

(تقليد)

مُقلِّدُ الأصوات

ببراعةٍ أكثر

يقلِّدُ الصّمت.

(مرآة)

في عيني المشنوق

عالمٌ

يتدلّى.

(أرواح)

بيضاءَ ترتفعُ

مع الأمواج

أرواحُ الغرقى.

(خط)

بخطٍّ مختلف

تبدو في النصِّ

الأخطاءُ.

(منجم)

في باطِن

المقبرة

منجمٌ فريد.

(توأم)

لكأنّهما توأمٌ:

دودةُ القزّ

وحبّة التّوت.

(فارس)

بصهوة النّشيد تحلم

منذ طفولتها:

اللّغة.

(لغز)

من أيّ هندسةٍ

اِنحدر

مثلث برمودا؟

(دُوار)

إنّها تدورُ يا غاليليو

إنّها تدور حقًّا:

رأسي.

(دالية)

من دالية الموت

قنابل

عنقودية.

(رسالة)

فجأةً يوقف درّاجته

لِيَفُضَّ رسالةً صوتية

ساعي بريد.

(حرب)

يوسِعون الحارة شِجارا

زُعْرانٌ

تَمَلَّصوا من التّجنيد.

(لحن)

لحنٌ غير مسبوق:

من قصب السّبق

ذاك النّاي.

(تقارير)

تقارير عن اللّيل

كلَّ صباحٍ:

الزّقزقات.

(خيانة)

تحلمُ بأعاليها يدُهُ

إذْ تغفو قليلا

على يدها.

(خطأ)

فيمَ صُراخُكَ أيّها الأحمر؟

ما مِن خطأ

في الشّفاه.

(مسك)

أيُّ قارورة عطرٍ

تُضاهي سُرَّتَهُ

غزالُ المِسك؟

(وجبة)

تستيقظ على فطور

من إعداد السماءِ

جلالةُ الأرض.

(هايكو)

تَثاءبَ ثلاثًا

قبل أن يغفو

شاعر هايكو.

شاعر مغربي