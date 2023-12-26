مآسي الغزاويين بين المجاعة والتهجير: نصف مليون يتضورون جوعا ومليون في رفح

غزة – «القدس العربي»: بات أكثر من نصف مليون فلسطيني يتضورون جوعاً في قطاع غزة، بسبب الحرب والحصار المفروض على القطاع، الذي يتنقل سكانه من مكان لآخر هربا من قصف إسرائيل، لدرجة أن مدينة رفح المحاذية لمصر باتت تضم حوالى مليون شخص.

ويعد خلق المجاعة في قطاع غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال عملية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

وقالت في بيان، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في هذا الإطار “ليس جوعاً وتجويعاً فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين بخطر الموت جوعاً، بل تموت أعداد يومية منهم بسببها”.

وزادت أنه وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون لـ “المجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية”.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت “بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على شعبنا”.

كذلك طالبت مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن “الإبادة بالمجاعة” وكسر الحصار عن قطاع غزة الذي تفرضه قوات الاحتلال، وتنفيذ القرار (2720) بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة التي تنتشر في قطاع غزة. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتشار المجاعة في قطاع غزة.

وأكدت أن دولة الاحتلال تمعن في إبادة الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالقصف الوحشي والتدمير والقتل والإعدام المباشر، وإنما أيضا بالإبادة بالمجاعة.

وبينت ان “إسرائيل هي دولة احتلال وحصار وفصل عنصري (أبرتهايد)، وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن جميع أشكال الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا بما فيها المجاعة”.

وأشارت إلى أن “التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء والتغذية، حول النقص العام والحاد في الغذاء في قطاع غزة، وأن أكثر من نصف مليون شخص يتضورون جوعا”.

وبسبب الحرب على غزة والتي ترافقت مع حصار اسرائيلي محكم تخلله منع دخول البضائع والسلع الرئيسية واقتصارها على شاحنات مساعدة محدودة، اختفت المواد الاساسية من الاسواق، وأصبح الحصول عليها صعبا للغاية ما أدى لتفشي المجاعة بين السكان، وفق الخارجية.

وتتزامن المجاعة مع استمرار التهجير، إذ أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، لموقع “عربي بوست”، وجود قرابة 700 ألف نازح في رفح، ويُضاف هؤلاء إلى 300 ألف نسمة هم من سكان المدينة، أي إن رفح بات فيها مليون شخص، وهو ما يمثل قرابة نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص.

فيما حذر المجلس النرويجي للاجئين، من أن التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وقال المجلس في بيان، الثلاثاء، إن المحاولات الإسرائيلية لترحيل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم بشكل دائم ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة اضطهاد.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون حاليا أزمة تهجير مماثلة لأحداث “النكبة” عام 1948، ما يجعلهم يشعرون بالقلق.

وتابع: “العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تدفع المزيد من المدنيين نحو الحدود الجنوبية وتزيد من احتمال ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مصر”.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، الذي دعا المجتمع الدولي إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية.