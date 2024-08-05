مأساة الجوع تتعمق في قطاع غزة.. “تكايا الطعام” تقلص الكميات والأطفال يأكلون “الخبز الحافي”

غزة – “القدس العربي”:

تزداد مأساة سكان قطاع غزة في هذا الوقت بشكل أكبر، بسبب تزايد أعداد النازحين الذين تركوا مساكنهم قسرا، بعد تهديدات جيش الاحتلال، وهو ما دفع بمنظمات اغاثية دولية للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة، المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر ونصف، والتي أدت إلى شح كبير في المواد التموينية، ونقص حاد في الأدوية، وهو ما أثر سلبا على حياة السكان.

قلة الطعام

وتشتد في هذه الأوقات بشكل كبير أزمة نقص الدواء والطعام، خاصة في مناطق قطاع غزة الشمالية، وهو أمر تؤكده التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة الدولية، وعن الجهات المحلية، وذلك بسبب عدم سماح سلطات الاحتلال سوى بدخول كميات قليلة جدا المواد التموينية والأدوية، من معبر كرم أبو سالم، الذي تتحكم في إدارته بالكامل، بعد أن أغلقت معبر رفح الفاصل عن مصر.

وبسبب الأزمة وتزايد أعداد النازحين قسرا عن منازلهم في مناطق النزوح، بناء على أوامر إخلاء وتهديد يصدرها جيش الاحتلال، وآخرهم سكان مخيم البريج وسط القطاع وسكان أطراف مخيم النصيرات، واستمرارها في دفع سكان جدد من مدينة غزة للنزوح إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، لم تعد المؤسسات الاغاثية الدولية والمحلية قادرة على تلبية احتياجات هذه الأعداد التي أضيفت لأعداد أكبر سابقة.

وبعد انتظار في طابور طويل أمام “تكية طعام” وسط مخيم النصيرات، الذي زاد عدد نازحيه خلال اليومين الماضيين، بعد نزوح أعداد كبيرة من سكان شمال المخيم من مخيم البريج المجاور، لم يحصل الطفل أنس محمد سوى على غرفة واحدة من قدر الأزر، لم تملأ الوعاء الذي كان يحمله، كباقي الأطفال والنساء والكبار الذين يقدمون من عدة مناطق في المخيم، ومنهم من يقيم في الخيام وفي “مراكز النزوح”، وقد كان هذا الطفل الذي يصل ظهرا إلى مكان “التكية” للحصول على غذاء أسرته، اعتاد أن يملأ له العاملون هناك الإناء.

ولم يعجب هذا الطفل تلك الكمية فقال بلهجته مناديا في عامل “التكية”، “مبتكفناش هذا قليل بدي كمان”، غير أن العامل لم يكترث لصرخات وتبرم الطفل، وواصل تعبئة الأواني بذات الكمية، وهي عبارة عن غرفة واحدة في يده.

ذلك الطفل الذي قدم وهو في سن الثانية عشرة، يقول إن له من الأخوة أربعة ووالدته ووالده، حيث لم تكن الكمية السابقة تكفي غذائهم، فيما ستزيد الكمية الحالية المصاعب في توفير باقي كمية الطعام، لإشباع جوع الأطفال ووالديهم.

غياب الأصناف الغذائية

ويوضح أب غزي نازح أن أطفال الأسرة يسألونه دوما عن أصناف أخرى من الأغذية التي يرونها في الأسواق، لكنه يقول إنه بالكاد يفلح في توفير بعض الخضار الأساسية كالطماطم والخيار، بسبب ارتفاع ثمنها، حيث اعتاد على توفير الطعام من خلال “التكية”.

وفي ذلك المكان، سألت “القدس العربي” أحد الشبان العاملين في “التكية” عن سبب تقليص الكمية الموزعة، فأشار إلى أن الأمر يعود إلى قلة المخزون المتوفر، وكثرة عدد النازحين، بعد وصول عدد كبير منهم مؤخرا.

وقد كان قائمون على “تكايا الطعام” في مناطق “مواصي خان يونس” التي تقدم وجبات طعام ساخنة للنازحين، أكدوا أن قلة المخزون المتوفر لديها من مواد معلبة وبقوليات، يدفعهم للخشية من توقف العمل بشكل كامل في الفترة القليلة القادمة، في حال لم يجر إدخال الكميات المطلوبة من هذه المواد، خاصة وأن الأعداد الكبيرة من النازحين الذين وصلوا خلال الأيام الماضية من المناطق الشرقية للمدينة، زادت من حجم الأعباء، وجعل كميات الطعام التي توزع يوميا غير كافية.

ويشتكي هؤلاء من عدم استلام أي كميات من المواد الغذائية المخصصة للطهو، من قبل المؤسسات الاغاثية العاملة في قطاع غزة، منذ عدة أيام.

شح حليب الأطفال

وفي دلالة على قلة الأصناف الغذائية وشح ونفاد الكثير منها من الأسواق، قامت غدير وهي فتاة في منتصف العشرينيات، وتستعد لوضع جنينها الأول بعد أسابيع قليلة، بشراء علبتي حليب من ذلك النوع المخصص للأطفال حديثي الولادة بعد أن وجدتها بصعوبة، وقالت لـ “القدس العربي” إنها تخشى أن لا تجد هذا الصنف في الأيام القادمة، في ظل تشديد إجراءات الحصار.

وفي هذا الوقت تشهد أسواق غزة شحا في هذا الصنف الغذائي الأساسي لتغذية الأطفال، خاصة حديثي الولادة، وتواجه الأسر صعوبات بالغة في الحصول على هذا الصنف، ما يدفعه إلى تقليص كمية الغذاء اليومي المقدم لأطفالها.

وتقول هذه السيدة إن الطبيب المختص نصحها بتناول المزيد من الطعام بسبب سوء التغذية الذي انعكس على صحتها وصحة جنينها، غير انها أكدت أن هناك الكثير من المواد الغذائية التي تحتاجها مثل البروتينات والكالسيوم، إما غير متوفرة أو مرتفعة الثمن لندرتها، وتقول إنها فقدت الكثير من وزنها، رغم أن الوضع الصحي يتطلب في أشهر الحمل الأخيرة كغيرها من الحوامل في الظروف الطبيعية- أن يزداد وزنها.

وتؤكد أنها تكتفي كغيرها من سكان المنزل، بوجبة طعام واحدة في أغلب الأوقات وتجعلها فترة ما بعد الظهر، فيما تستعين صباحا بكوب من الشاي.

وبما يدلل على ذلك، كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “أوتشا” نشر تقريرا أكد فيه أنه يواصل مع شركائه الإنسانيين فحص الأطفال، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات للكشف عن سوء التغذية، وتقديم العلاج، مضيفا أنه منذ منتصف كانون الثاني/يناير، تم فحص ما يقرب من 170,000 طفل دون سن الخامسة وأكثر من 10,000 امرأة حامل ومرضعة، وأشار إلى أنه تم تشخيص أكثر من 11,500 من هؤلاء الأطفال بسوء التغذية الحاد، وهم يتلقون العلاج.

وفي دلالة جديدة على هذا الأمر، حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، من أن الوضع الإنساني في غزة “يتجاوز الكارثة” في ظل غياب الظروف اللازمة لاستجابة قوية واضطرار الأسر مرارا وتكرارا إلى الهروب من العنف.

وأكدت في تصريحات لها نقلها موقع الأمم المتحدة، أنه لا تتوفر الظروف اللازمة في قطاع غزة للاستجابة الإنسانية القوية، وشددت على وجوب ان يكون تدفق المساعدات “دون عوائق ويجب أن يكون الوصول منتظما وآمنا”، ودعت إلى إنهاء الحرب، وأن يحصل أطفال غزة على “مستقبل صحي وآمن”.

وفي غزة كان المكتب الإعلامي الحكومي قال أيضا إن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة معرّضون لخطر الموت في بسبب سياسات التجويع ونقص الغذاء وانعدام المكملات الغذائية ومنع المساعدات من قبل الاحتلال.

“الخبز الحافي”

ويأتي ذلك مع استمرار الهجمات الدامية ضد قطاع غزة، وتوسيع جيش الاحتلال نطاق العمليات العسكرية، التي تجبر عشرات آلاف السكان على النزوح من مناطق سكنهم المدمرة، إلى مناطق أخرى تفتقر لكل مقومات الحياة بشكل أخطر، مثل ما حدث مؤخرا مع سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وما يزال يحدث مع سكان وسط قطاع غزة.

وحاليا يشتكي النازحون الجدد الذين تركوا مناطق من عدم توفر أماكن إقامة لهم، وعدم امتلاك غالبيتهم خياما للإقامة فيها، ويقول خليل قديح أحد النازحين غرب خان يونس، وكانت عائلته تقطن إحدى بلدات خان يونس الشرقية “الوضع أكثر من خطير، نزوح وقلة أكل ومي (مياه)،”، وأوضح في حديثه مع “القدس العربي” أن هذا أسوأ نزوح تعيشه أسرته منذ بداية الحرب، حيث كانت قد نزحت الأسرة خمس مرات سابقة، أطولها تلك التي دامت لأربعة أشهر، فترة الهجوم البري الذي استهدف مدينة خان يونس في بداية ديسمبر من العام الماضي.

كما يشتكي محمد نعيم النازح من شمال غزة، أيضا من افتقار منطقة النزوح غرب خان يونس لجميع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الأكل والماء، وقال إن الحصول على القليل من الطعام يكلف وقتا وجهدا ومالا غير متوفر بشكل دائم، فيما بات الحصول على المساعدات الغذائية أمرا ليس باليسير، حيث يضطر لتسجيل اسمه في اكثر من مكان، ليحصل على طرد غذائي، وقال إن الأسر بأطفالها باتت تعتمد في كثير من وجباتها على “الخبز الحافي” وهو مصطلح غزاوي يطلق على من يأكل الخبز بدون أي أطعمة أخرى.