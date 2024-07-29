مأساة النوم على طرقات النزوح من خان يونس: أطفال ونساء بلا مأوى

غزة ـ «القدس العربي»: نزحت الطفلة نغم الرقب برفقة أمها وعمها وخالتها وإخوانها وعدد آخر من أفراد العائلة من منطقة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس، استجابة لأوامر الاحتلال بضرورة إخلاء المناطق الشرقية للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، قبل نحو 10 أيام، لكنها فوجئت في الطريق بقصف جوي لطائرات الاحتلال يقتل الأم والخالة والعم، ويصيب الكبار من أفراد العائلة، بينما نجت هي وإخوتها بأعجوبة من القتل.

نُقل المتوفون والمصابون إلى مستشفى ناصر في خان يونس، فيما لم يجد الأطفال أي مأوى لهم سوى الشارع، حيث رقد الأطفال الخمسة في العراء على فراش بالٍ حصلوا عليه من أحد النازحين في منطقة المواصي، حسب الطفلة نغم، البالغة من العمر 10 أعوام.

وتقول الطفلة لـ «القدس العربي» خلال حديثها: «نحن الآن في الشارع بلا مأوى. لا نملك أغطية ولا فراشا ولا أكلا ولا شُربا».

ظلم شديد

التقينا الطفلة نغم وهي تبكي بحرقة على كبار العائلة الذين فقدتهم، وتتساءل بصوت مبحوح: «ماذا يحصل لنا؟ أمي توفيت ومثلها عمي وخالتي. وباقي أفراد العائلة يعالجون في المستشفى. ونحن أصبحنا بلا عائل حالنا صعب، ولا شيء برفقتنا، والله حرام يصير فينا هيك! حسبي الله ونعم الوكيل».

تشعر نغم بظلم شديد، كونها أصبحت وإخوتها يتيمة بلا أم ولا أب أو أي عائل من العائلة، فاستمرت في العويل: «نحن ظُلمنا. نحن نموت. الله يرحمك يا أمي، كل الناس كانت تحبك. الله يرحمك يا خالتي نور. الله يرحمك يا عمي علاء».

وتساءلت عن الذنب الذي اقترفته عائلتها المدنية المسالمة كي يستهدفهم طيران الاحتلال ويقتلهم بهذا الشكل: «ما ذنبها أمي؟! ما ذنبها خالتي؟! ما ذنب عمي يصير فيه هيك؟! لماذا يقصفوننا؟».

وافترش نازحون بالآلاف الطرقات في مناطق وسط خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وغادر البعض منهم إلى مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة حيث لم يجدوا أيضًا مأوى.

وقد وثقنا شهادات وصور نوم عشرات المواطنين الغزيين، بينهم نساء وأطفال، في محيط مجمع ناصر، هرباً من قصف الاحتلال المتواصل على المناطق الشرقية لخان يونس.

وأظهرت صور طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، ينام فوق الركام في أحد شوارع خان يونس، بعد نزوحه مع أسرته إلى المجهول، هرباً من استهدافات الاحتلال.

وأصيب الطفل يونس حسنين وأخته بجراح طفيفة واستُشهدت والدته، إثر استهدافهم في منطقة بني سهيلا في خان يونس، وهم في طريق النزوح إلى مدينة دير البلح، يوضح الطفل البالغ من العمر 10 سنوات: «هربنا من بني سهيلا، وتوجهنا لدير البلح، وفي الطريق قصفوا سيارتنا، وقتلوا أمي وأصابونا».

وتقيم أسرة يونس في سيارتهم الخاصة في الشارع قرب منطقة السوق في دير البلح، بعد أن فشلوا في العثور على مأوى.

النازحات الخمس

يقول الأب زيادة حسنين لـ«القدس العربي»: «لم نجد منزلاً فارغاً أو حتى خيمة. أنام أنا وأطفالي في السيارة. كما نعاني من صعوبات في الحصول على الطعام والشراب والمياه. فالأكل شحيح جدًا وأسعاره باهظة. أحيانا أقضي النهار بأكمله من أجل ملء بعض غالونات من المياه».

ولليوم السادس على التوالي، شوهدت خمس نازحات معهن أطفالهن، ينمن على الأرض في أحد الشوارع في مدينة دير البلح، حيث استخدمن أحذيتهن كوسائد تحمي رؤوسهن من خشونة الأرض. السيدات الخمس من منطقة عبسان في خان يونس لم يصلهن أمر الاحتلال بإخلاء منزلهن، واستيقظن صباح يوم 24 يوليو الحالي على قصف منزلهن، وموت عوائل الأسرة من الرجال، حسب إحداهن وهي صبية حامل في الشهر الثامن.

وتخشى عائشة البيوك، 19 عاماً، على حياة جنينها، الذي سيُولد بعد شهر من الآن، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على المدنيين وكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، خاصة أنها أصبحت مشردة في الشارع، تُقاسي الحر ونقص الغذاء ولا تلقى الرعاية الطبية المناسبة.

تقول المرأة لـ «القدس العربي»: «صرت شاحبة جداً. وأشعر بالغثيان على الدوام. أخاف أن يموت ابني في بطني. حسبي الله في الاحتلال الذي زاد من معاناتنا».

وتنتاب حالة من الدهشة ميساء الأسطل، سيدة ثانية من السيدات الخمس الراقدات في الشارع، بسبب عودة جيش الاحتلال إلى المناطق الشرقية لخان يونس، بعد انسحابه منها في نيسان/ أبريل الماضي، وإجبار العائدين إلى المدينة على النزوح مجددًا متسائلة: «أنتم أعطيتمونا الأمان وأعدتمونا الى أماكننا.. هل علينا الإخلاء مرة أخرى؟ كان الأفضل تركنا أو قتلنا. اقتلونا مرة واحدة. إما أن نموت مرة واحدة أو نهاجر».

وتستنهض النازحة الأربعينية همم قادة العرب ورجالهم، وتصرخ باكية خلال حديثها لـ «القدس العربي»: «أين رجولتكم يا عرب؟! نحن نسوة عرب من قطاع غزة ننام في الشارع دون أي حجاب يسترنا عن أعين الناس. نرقد في العراء مكشوفين بلا أي أغطية أو وسائد بعد أن فررنا من بيتنا المقصوف بالملابس التي نرتديها والأحذية التي نضعها أسفل رؤوسنا» معتبرة أن زعماء العرب «تخلوا عن أطفال ونساء غزة».

إلى أين نذهب؟

وفي يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، طالب جيش الاحتلال سكان المناطق الشرقية لخان يونس بإخلاء المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي، إذ أرسل رسائل نصية عبر الهاتف لسكان مناطق عبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، والزنة، وخزاعة، وبني سهيلا، والفخاري، وشرق القرارة، والشيخ ناصر، والكتيبة، والقرين، والسلام، وجورة اللوت، والسطر، يأمرهم فيها بمغادرتها إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي.

وتلقى النازح صهيب الأغا، رسالة نصية على هاتفه، تأمره بإخلاء منطقة بني سهيلا فورًا، فنزح رفقة 7 أشخاص، هم قوام عائلته، إلى مواصي خان يونس، لكنه وجد المنطقة مكتظة عن آخرها بالسكان والنازحين، وفشل في تدبير خيمة تؤوي زوجته وأطفاله: «لا أجد مكانا أقيم فيه. خيام النازحين ملأت حتى الأرصفة. ولا أدري إلى أين أذهب».

أخذ صهيب يسأل المارة من النازحين والسكان عن أي أحد أو منظمة إغاثية يستطيع توفير خيمة له أو غرفة يحمي فيها أولاده من لهيب الشمس الحارقة، مستنكرًا توجيه الاحتلال آلاف النازحين إلى منطقة المواصي دون تأهيل المنطقة لاستيعاب تلك الأعداد.

ويضيف لـ «القدس العربي»: «حرام والله. أسهل ما عليهم يقصفونا ويموتونا، أو يبعثوا لنا رسائل بالنزوح إلى اللا مكان. أسهل ما عليهم يشردونا ويرمونا في الشارع».

ثلاث شجرات ومقابر

وليست هذه المرة الأولى التي ينزح فيها عبد الله محارب جنوبي قطاع غزة، فقد اضطر إلى النزوح إلى مدينة رفح، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تزامناً مع القوات البرية لجيش الاحتلال مدينة خان يونس، التي عاد إليها مرة أخرى بعد انسحاب جيش الاحتلال منها.

يوضح النازح البالغ من العمر 25 عامًا: «عدنا إلى منزلنا رغم الدمار الواسع الذي حل به. قبل أن نضطر لرحلة نزوح أخرى. ولا نعرف إلى أين نذهب».

ويضيف لـ «القدس العربي» خلال حديثه: «منذ أربعة أيام ننام في المقبرة، بلا مأوى وبلا طعام أو ماء، والقصف والغارات من حولنا».

ونزحت عائلة رفعت أبو علي تحت ثلاث أشجار في منطقة مواصي خان يونس دون خيمة تؤويها، مضطرة لاستعارة بعض ما تحتاجه من عائلات نازحة مجاورة.

كما يرى رب الأسرة، الذي ينزح للمرة السابعة مع زوجته وأبنائه الستة أن وصف ما يحدث للفلسطينيين من تنقلات مستمرة بالنزوح تبسيط للواقع ووصف غير حقيقي لما يحدث من معاناة وعذاب بلا نهاية.

«تبدأ الكارثة منذ لحظة مغادرتك منزلك والتنقل من منطقة إلى أخرى في أماكن غير مؤهلة لحياة البشر ولا حتى الحيوانات» حسب قول النازح أبو علي.

ويتابع لـ«القدس العربي»: «تخيل مر أسبوع على عائلتي وأنا أنزح تحت شجرة ولا أملك مالا لشراء خيمة أو إنشاء مرحاض بعدما نفدت كل مدخراتي، أتنقل بين مناطق النزوح، وفي كل مرة أتكلف مبالغ باهظة أجرة التنقل وتكاليف نصب العريشة (الخيمة) وشراء مستلزمات كثيرة أتركها خلفي دوما»

يشبّه النازح الخمسيني، الذي كان يملك محلا لبيع الملابس دمرته الحرب، النزوح بأنه «مواز لعذاب جهنم لكن في الدنيا وليس الآخرة، ولذلك أنا وغيري نعتبر أنفسنا في مرحلة عذاب وعلينا تحملها، فإما أن ننجو جميعا أو بعضنا أو نغادر الدنيا إن لم يكن بالقصف فسيكون بالجحيم الذي نعيشه».

فقدت أنعام، زوجة أبو علي، الإحساس بالحياة ومقدرتها على التأقلم، معتبرة أن «الواقع أصعب بكثير من قدرة أي إنسان على التحمل بعد رحلة نزوح طويلة. نقاسي الأمرين منذ أن غادرنا منزلنا، ونعجز عن تلبية طلبات أبنائنا ليس تقصيرًا منّا، وإنما لما تفرضه ظروف النزوح التي يمثل الحرمان عنواناً رئيسياً».

وبلغت الزوجة الأربعينية درجة من اليأس جعلتها تفضل الموت في القصف على مأساة النزوح. .تؤكد لـ«القدس العربي» خلال حديثها: «القصف أهون من إجبارنا على النزوح المستمر، وكأن الاحتلال ينفذ بحقنا إعدامات مستمرة وليس لمرة واحدة».

وتشير الأم إلى ابنها الأصغر بقدميه الحافيتين وملابسه الرثة المتسخة: «نعيش أسوأ كابوس يمكن أن يواجهه بشر مع افتقادنا كل ما يرتبط باحتياجات البشر. الموت أهون لكن ليس لنا إلا أن نمتثل لتعاليم ديننا بالحفاظ على أنفسنا البشرية».