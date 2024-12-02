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كارثة كروية.. مقتل العشرات بينهم أطفال خلال اشتباكات بمباراة في غينيا- (فيديو)

2 - ديسمبر - 2024

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كوناكري: لقي العشرات من مشجعي كرة القدم، بينهم أطفال، حتفهم نتيجة التدافع، بينما حاولت قوات الأمن فض اشتباكات وقعت أثناء مباراة في ملعب مزدحم يوجد بأكبر مدينة في جنوب غينيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية وائتلاف من الأحزاب السياسية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الغيني أمادو أوري باه، على منصة “إكس”، إن التدافع وقع بعد ظهر الأحد في مدينة نزيريكوري، خلال المباراة النهائية لبطولة محلية بين فريقي لابي ونزيريكوري، تكريما للزعيم العسكري الغيني مامادي دومبويا.

وأوضح باه أنه “تم تسجيل وقوع ضحايا خلال التدافع”، دون أن يحدد عدد القتلى. وأضاف أن السلطات الإقليمية تعمل على استعادة الهدوء في المنطقة.

(د ب أ)

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