مأساة يونايتد مستمرة بخسارته 3-2 أمام غلطة سراي في أولد ترافورد

مانشستر (إنكلترا): استمرت البداية الكارثية لمانشستر يونايتد هذا الموسم بعد سقوطه 3-2 أمام ضيفه غلطة سراي ليتذيل المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ودخل يونايتد المباراة على أمل تجاوز خسارته الرابعة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم خلف ظهره، وبدأ بشكل رائع حيث منحه المهاجم الدنمركي راسموس هويلوند التقدم في الدقيقة 17.

لكن تفوق صاحب الأرض لم يدم سوى لست دقائق إذ أدرك ويلفريد زاها التعادل في مرمى فريقه السابق بعد خطأ دفاعي.

وأعاد هويلوند التقدم ليونايتد بعد خطأ من المدافع دافينسون سانشيز في الدقيقة 67.

وبعد ذلك بأربع دقائق، أدرك كرم أكتوركوجلو التعادل لجلطة سراي ليطبق الصمت على جماهير يونايتد.

وتسبب خطأ الحارس أندريه أونانا في ارتكاب زميله كاسيميرو ركلة جزاء وحصوله على الإنذار الثاني.

وأطاح ماورو إيكاردي بالكرة خارج المرمى، لكنه استعاد رباطة جأشه بعد ذلك ليهز الشباك قبل تسع دقائق من النهاية.

وتقدم غلطة سراي إلى المركز الثاني بأربع نقاط فيما بقي يونايتد بلا نقاط.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بست نقاط بعد فوزه 2-1 على مضيفه كوبنهاجن ثالث الترتيب بنقطة واحدة.

(رويترز)