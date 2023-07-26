مؤتمرات هرتسيليا بين المرحلي والاستراتيجي

لم تخرج توصيات المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد في هرتسيليا في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي عن المألوف سواء في النتائج أوالتوصيات المتعلقة بالحفاظ على أمن الدولة المارقة إسرائيل في الدرجة الأولى.

وقد عقد معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية خلال الفترة (2000 -2023) ثلاثة وعشرين مؤتمراً بغرض فحص ما يسمى المناعة في “إسرائيل”، وقد أسس لذلك المؤتمر مستشار الأمن القومي السابق الجنرال عوزي أراد، بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد لـ”السلام” مع الفلسطينيين في صيف العام المذكور.

مراجعة السياسات الإسرائيلية

يهدف مؤتمر هرتسيليا الدوري إلى مراجعة السياسات الإسرائيلية للعام السابق، وتحديد السياسات الممكنة للعام المقبل ومراحل أخرى مقبلة قد تمتد لخمس سنوات أو لعشرين عاماً، وتبعاً لذلك تعتبر استخلاصات وتوصيات مؤتمرات هرتسيليا الدورية بمثابة نقطة ارتكاز مهمة تعتمد عليها الحكومات الإسرائيلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية في مستويات الأمن والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والمفاوضات ومساراتها أيضاً ناهيك عن قرارات الحرب بعد توصيف الأخطار التي تهدد “إسرائيل”.

وفي الجانب العملي، يحضر المؤتمر الإسرائيلي السنوي في هرتسيليا رؤساء حكومات إسرائيلية سابقون ورؤساء هيئة أركان، إضافة إلى رؤساء دولة سابقين، واستراتيجيين وقادة عسكريين وأكاديميين من الجامعات الإسرائيلية المختلفة.

وقد بحثت كافة مؤتمرات هرتسيليا الهاجس الديموغرافي العربي من سلم أولويات تلك المؤتمرات، حيث سجلت توصيات ، للحد مما تعتبره “إسرائيل” مخاطر مستقبلية على هويتها اليهودية؛ ولهذا تمً إصدار قوانين إسرائيلية عديدة تمنع التزاوج بين فلسطينيي الداخل مع أقرانهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذهبت المؤسسات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك محاولة ترسيخ فكرة يهودية إسرائيل” فأصدرت قانونا لذلك، وقد عززت تلك التوجهات استطلاعات للرأي جرت في المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، أظهرت أن نسبة كبيرة منها تؤيد طرد الأقلية العربية.

مكامن القوة والضعف في الجيش

واللافت أن غالبية مؤتمرات هرتسيليا ناقشت في محاورها مكامن القوة والضعف في الجيش الإسرائيلي، وتمً تسجيل نتائج وتوصيات من أجل سد الثغرات وتحديث الجيش الإسرائيلي على الدوام كونه الذراع الأهم للحفاظ على الأمن الإسرائيلي في الدرجة الأولى، حيث تطبق “إسرائيل” مقولة موشيه دايان الذي شغل منصب رئيس الأركان ثم منصب وزير الحرب والتي مفادها “إن إسرائيل ليست لديها سياسة خارجية وإنما سياسة دفاعية فقط ” أي أنه عوضاً من أن تكون الاستراتيجية الشاملة في خدمة تحقيق أهداف السياسة الخارجية، كما هي الحال في معظم دول العالم، فإن “إسرائيل” تضع سياستها الخارجية في خدمة استراتيجيتها الشاملة أو مفهومها الأمني.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن انعقاد مؤتمرات هرتسيليا تزامن مع بروز مصطلح يهودية الدولة الإسرائيلية بوتيرة متسارعة خلال العقدين الأخيرين وتمّت قوننته قبل عدة سنوات .

وقد حاولت توصيات مؤتمرات هرتسيليا المنعقدة منذ عام 2000 وحتى أيار / مايو من العام الجاري 2023 ترسيخ فكرة يهودية “إسرائيل”، حيث كانت الفكرة المذكورة إحدى ركائز الفكر الصهيوني، وبغض النظر عن أن درجة هذه اليهودية وبعض مضامينها قد كانت مثار جدل بين تيارات معينة في الحركة الصهيونية، فإن هذا الزخم الكبير لهذه المقولة والذي توج بإصدار قانون القومية أخيراً، يعتبر بحد ذاته عاملاً جاذباً ليهود العالم، وخاصة بعد تراجع أرقام الهجرة إلى فلسطين المحتلة خلال العقد الأخير.

وقد بحثت مؤتمرات هرتسيليا أيضاً أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي وأهم أزماته من بطالة وديون وتضخم، وأوصت غالبيتها بآليات عمل وتبني سياسات محددة للخروج من الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي أو الحد من تداعياتها على المجتمع الصهيوني، وذلك بغية تحقيق معدلات رفاه اجتماعي واقتصادي مرتفعة ترقى إلى معدلات النمو السكاني الإسرائيلي من جهة، وتحافظ في الوقت نفسه على عوامل جذب المزيد من يهود العالم إلى الأراضي المحتلة في ظل جفاف العديد من منابع الهجرة اليهودية في أمريكا ودول الاتحاد الأمريكي وكندا.

ومن تابع التصريحات المتتالية الصادرة عن عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، خلال “مؤتمر هرتسليا” الذي عُقد في 22 و23 أيار/ مايو المنصرم ، لمناقشة المخاطر التي تواجهها إسرائيل، وردود الفعل التي أعقبته، يظن أن الحرب على الأبواب، وأن طبولها تُقرع في الدولة المارقة إسرائيل وتُسمع في طهران ودمشق وفي أوساط “حزب الله”، لكن كل ذلك بقي حتى اللحظة مجرد حرب إعلامية في وقت تشهد فيه الدولة المارقة تحولات وانقسامات متعددة.

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا