مؤتمر«وحدة المكونات» يطالب بدستور سوري جديد ولا مركزية وحوار وطني

دمشق – «القدس العربي»: «اللامركزية ودستور جديد وعقد مؤتمر حوار وطني»، كانت أبرز البنود التي وردت في البيان الختامي لمؤتمر «وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا»، الذي نظمته قوات «سوريا الديمقراطية» (قسد) في مدينة الحسكة، أمس الجمعة، بحضور أكثر من 400 شخصية، فضلا عن كلمتين مسجلتين لأحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، ورئيس المجلس الديني في المجلس الإسلامي العلوي، غزال غزال.

رسم موازين القوى

وبينما تحدث منظمو المؤتمر عن «خطوة نحو بناء سوريا موحدة ديمقراطية تصان فيها الكرامة الإنسانية»، رأى فيه منتقدوه «محاولة لإعادة رسم موازين القوى وتشكيل تحالفات على أسس طائفية وإثنية في مواجهة السلطة المركزية».

وعقد المؤتمر في المركز الثقافي في مدينة الحسكة بمشاركة أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وممثلين عن مكونات شمال شرق سوريا.

وحسب البيان الختامي للمؤتمر، لفت المشاركون إلى «العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال شرقي سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد، الذي اتَّبع سياسات ممنهجة لقمع الهويات، وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديمغرافي، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة، والتنمية العادلة».

وجاء في البيان: «إن ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري؛ لا سيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين، يرتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي يعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدها جريمة بحق النسيج الوطني برمته».

وأضاف: «أكد الكونفرانس على أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال شرقي سوريا هو مصدر غنى وقوة، وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل كافة المكونات بما يعزز من وحدة المجتمع، وأن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثال حي على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية».

وطبقاً للبيان، فقد عبّر المشاركون «عن تقديرهم العالي للتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها، واعتبارها نواة ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد، مهني تطوعي، بما يمثل حقيقة المجتمع السوري، ويحمي حدود البلاد وسلامة أراضيه»، حسب وصفه. وورد في البيان: «إيماناً منا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أن الحل المستدام يمر عبر دستور ديمقراطي يكرس ويعزز التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة».

ويرى «المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية». ولفتوا إلى أن «تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجرين، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي».

وشدد البيان على «أهمية الدور الفعال للمرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة عملية إعادة البناء، وترسيخ قيم السلم الأهلي، والحوار، ونبذ الكراهية، بما يعزز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع»، مشدداً على «أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، بما ينسجم مع الواقع الديمغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية».

ووفق البيان، فقد تطرق المؤتمر إلى اتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس (وحدة الموقف الكردي)، مؤكداً على «الالتزام بها كخطوات بناءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك، وفي سبيل التأسيس لمشروع وطني جامع، ينتشل سوريا من أزمتها الراهنة، يدعو الكونفرانس إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، بما يساهم في رسم الهوية الوطنية الحقيقية الجامعة لكل السوريات والسوريين».

وختم: «تعبّر الوثيقة المنبثقة عن كونفرانس وحدة موقف مكونات إقليم شمال شرقي سوريا ومضامينها عن إرادة حرة، ووعي جماعي مشترك، وإصرار على بناء سوريا حرة وموحدة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين». ودعا الشيخ غزال في كلمته إلى «دولة مدنية علمانية تعددية لا مركزية» معتبراً أن النظام اللامركزي هو «الحل الوحيد لمستقبل آمن وعادل».

وأكد تمسكه بوحدة مكونات الشعب السوري ورفضه لكل أشكال التفرقة، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب رص الصفوف لمواجهة الظلم والفكر التكفيري المتطرف الذي فرّق بين أبناء الوطن وأشعل نيران الكراهية.

ولفت إلى أن السوريين شهدوا انتهاكات واسعة طالت جميع المكونات، من مجازر بحق أبناء الطائفة العلوية إلى الاعتداءات التي طالت المسيحيين والدروز والأكراد، معتبراً أن الدم واحد والفاعل واحد، وأن الأبرياء هم من دفعوا الثمن.

وأوضح أن الوصول إلى مستقبل آمن وعادل يتطلب حلولاً سياسية جذرية تنهي النزيف المستمر، على أسس تضمن الكرامة والحقوق لجميع المكونات دون تهميش أو إقصاء، لافتاً إلى أن الحل الأمثل يتمثل في إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي أو فيدرالي يستند إلى دستور توافقي يضمن توزيعاً عادلاً، ويراعي الخصوصيات الدينية والقومية والاجتماعية والثقافية لكل مكون.

واعتبر أن المطالبة لم تكن بدولة دينية، بل بدولة مدنية أو علمانية ديمقراطية تفصل الدين عن السياسة.

في حين أكد الهجري في كلمة مصوّرة أن اجتماع «وحدة الموقف لمكونات شمال شرق سوريا ليس مجرد اجتماع سياسي بل هو نداء للضمير الوطني واستجابة لصرخة شعب أنهشته الحروب والتهميش».

وأضاف: نحن أبناء طائفة الموحدين الدروز نقف إلى جانب إخوتنا من الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات لنؤكد أن التنوع ليس تهديدا بل هو كنز يعزز وحدتنا تحت شعار معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا، فليكن هذا المؤتمر بداية لمسار جديد ومنارة تضيء دروب الكرامة وترسخ حرية الإنسان في وطن لا يقاس فيه المرء بانتمائه بل بإنسانيته ومساهمته في البناء.

كذلك أشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في «الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا» حسين عثمان، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إلى السعي لرسم مستقبل يليق بتضحيات شعوب المنطقة.

وقال في مستهل كلمته إن اللقاء يأتي في «لحظة فارقة من تاريخ المنطقة»، مشدداً على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والمجتمعية، بما يوازي حجم التحديات.

خالد إبراهيم، وهو عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر «كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا، قال إن ممثلين عن كافة المكونات حضروا المؤتمر لبحث وجهة نظرهم حول التطورات في البلاد وسبل تجاوز المرحلة الانتقالية بأمان، مشيرا إلى أن التطورات في السويداء والجنوب السوري ستكون أيضا أحد محاور نقاشات المؤتمر، إضافة إلى الإعلان الدستوري ومسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وشدد وجهاء عشائر من الجبور والشرابين على ضرورة الإسراع في عملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والدولة السورية، ورفضهم لخطاب التحريض الصادر من بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مطالبين بوحدة الصف وحماية السلم الأهلي.

في حين أشارت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى أن «التعددية السياسية ومشاركة النساء والمكونات هي أساس أي حل سوري»، محذّرة من أن «استمرار الذهنية الأحادية يؤدي إلى تعميق الأزمات».

كما دعت إلى إدراج حماية المرأة في الدستور السوري الجديد، مشيرة إلى أن «الوقت قد حان لإنهاء جميع أشكال الاضطهاد ضد المرأة، وضمان مشاركتها الفعلية في العملية السياسية».

وأشارت إلى أن صوت المكونات المحلية هو «حجر الأساس لأي حل سياسي مستدام في سوريا»، مؤكدة أن تجاهل مطالب هذه المكونات سيقود إلى مزيد من التدهور والانقسام.

رسائل إلى الداخل

وتعقيبا على أهداف المؤتمر والأهداف المأمولة منه، قال شلال كدو رئيس حزب الوسط الكردي في سوريا والقيادي في المجلس الوطني الكردي لـ «القدس العربي» إن الجهة الراعية والتي نظمت المؤتمر ودعت الشخصيات إليه هي الإدارة الذاتية في منطقة شمال شرقي سوريا.

وإزاء الرسائل المرادة منه، وإذا ما كانت تريد «قسد» الانطلاق من هذا المؤتمر لمواجهة الدولة السورية، استبعد كدو «أن يكون هذا المؤتمر قاعدة انطلاق لمجابهة الدولة والحكومة السورية الجديدة»، مؤكدا أن مهمة «المؤتمر إرسال رسالة إلى الرأي العام السوري، بأن المكونات السورية هي واحدة بمجملها، ولا تشكل خطرا على وحدة الأراضي السورية، وجل ما تطالب به هو اللامركزية وكذلك حقوق المكونات الثقافية والإدارية والسياسية في مناطقها».

باعتقاد المتحدث، فإن دعوة «قسد» للشيخين الهجري وغزال جاءت على خلفية «ما تعرضت له هذه المكونات إثر الأحداث الأخيرة المؤسفة في مناطقها ومحاولات إقصائها من المشهد، وبالتالي يسعى المؤتمر إلى أن يثبت بأن هذه المكونات و مكونات شمال شرقي البلاد وعلى رأسها المكون الكردي هي مكونات أصيلة في سوريا ولا بد أن تحصل على حقوقها في إطار سوريا واحدة موحدة».

وأضاف من غير المستبعد أن تكون الخطوات اللاحقة لهذا المؤتمر، هي أن تسعى القوى التي حضرت إلى إيجاد نوع من التحالف فيما بينها ليكون صوتها أقوى ولتمارس الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للإقرار بحقوق هذه المكونات باللامركزية وكذلك بالمواطنة الحقيقية.