مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يتفق على خطة تمويل

روما: اتفق ممثلون لنحو 200 دولة على خطة تمويل لعدة سنوات لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) في روما.
وبعد أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر كوب 16 في مدينة كالي الكولومبية دون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول التمويل وتنفيذ القرارات السابقة، تمكن المندوبون من التوصل إلى اتفاق في روما في اللحظة الأخيرة مساء الخميس.
وتركزت المحادثات على التنفيذ الفني للاتفاق العالمي لحفظ التنوع البيولوجي وكذلك على قضايا التمويل.
وفي عام 2022، اتفقت الدول المشاركة من حيث المبدأ على 23 هدفا يجب تحقيقها بحلول عام 2030. ومن بين هذه الأهداف كان الاتفاق على حماية 30% على الأقل من الأراضي والمناطق البحرية في العالم.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 6ر17% فقط من أراضي العالم و 4ر8% من مياهها محمية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الصناعية توفير حوالي 20 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام الجاري لحماية التنوع البيولوجي.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب العالمي.
وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، تم التوصل أخيرا إلى اتفاق في روما قبل الموعد النهائي منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش). وانفجرت القاعة بالتصفيق بعد هذا التقدم.
وكان مؤتمر كالي كوب 16 قد فشل جزئيا لأنه بعد أسبوعين من المحادثات، غادر العديد من المفاوضين، ما جعل الحضور غير كاف لاتخاذ القرارات، وهو ما اعتبره نشطاء البيئة “عارا”.
كما مهد الاجتماع للتحضير لقمة المناخ القادمة في البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني.
(د ب أ)