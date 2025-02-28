مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يتفق على خطة تمويل

روما: اتفق ممثلون لنحو 200 دولة على خطة تمويل لعدة سنوات لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) في روما.

وبعد أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر كوب 16 في مدينة كالي الكولومبية دون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول التمويل وتنفيذ القرارات السابقة، تمكن المندوبون من التوصل إلى اتفاق في روما في اللحظة الأخيرة مساء الخميس.

وتركزت المحادثات على التنفيذ الفني للاتفاق العالمي لحفظ التنوع البيولوجي وكذلك على قضايا التمويل.

وفي عام 2022، اتفقت الدول المشاركة من حيث المبدأ على 23 هدفا يجب تحقيقها بحلول عام 2030. ومن بين هذه الأهداف كان الاتفاق على حماية 30% على الأقل من الأراضي والمناطق البحرية في العالم.

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 6ر17% فقط من أراضي العالم و 4ر8% من مياهها محمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الصناعية توفير حوالي 20 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام الجاري لحماية التنوع البيولوجي.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب العالمي.

وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، تم التوصل أخيرا إلى اتفاق في روما قبل الموعد النهائي منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش). وانفجرت القاعة بالتصفيق بعد هذا التقدم.

وكان مؤتمر كالي كوب 16 قد فشل جزئيا لأنه بعد أسبوعين من المحادثات، غادر العديد من المفاوضين، ما جعل الحضور غير كاف لاتخاذ القرارات، وهو ما اعتبره نشطاء البيئة “عارا”.

كما مهد الاجتماع للتحضير لقمة المناخ القادمة في البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

(د ب أ)