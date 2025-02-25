«مؤتمر الحوار الوطني» في سوريا: إدانة توغل إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة… والشرع: البلاد لا تقبل القسمة

دمشق -«القدس العربي»: أكدت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد أمس الثلاثاء في دمشق، بحضور الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، على إدانة التوغل الإسرائيلي، ووحدة أراضي سوريا ورفض تجزئتها، كما شددت على حصر السلاح بيد الدولة، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون. وأشارت إلى ضرورة “الإسراع بإعلان دستوري مؤقت، وبتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، ولجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، وتحقيق العدالة الانتقالية”.

وفي كلمته المقتضبة، أكد الشرع أن بلاده قد “حررت نفسها بنفسها، ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها”، مشدداً على أنه “لا ينبغي استيراد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد”.

ودعا إلى مراعاة “أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، مع كل ما لحق بها من خراب ودمار”، مشدداً على أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض” وعلى أن “سوريا لا تقبل القسمة، فهي كُلٌّ متكامل، وقوتها في وحدتها، وهي تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها الأساسية، لكن عوامل نهضتها تكمن بداخلها، وهي بحاجة لخطة إسعافية، ثم أخرى متوسطة ثم إستراتيجية”. وسارعت الإدارة الذاتية الكردية للإعلان أن المؤتمر “لا يمثل” الشعب السوري، مؤكدة أنها “لن تكون جزءا” من تطبيق مخرجاته، بعد استثنائها من الدعوة لحضوره.

وأوردت في بيان “نعلن أن هذا المؤتمر لا يمثّل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا، ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا، ولن نكون جزءا من تطبيق مخرجاته”.

في حين توسّعت رقعة المظاهرات والتجمعات الجماهيرية على امتداد الأرض السورية، في مشهد تحوّل فيه الوافدون ألوفا في اتجاه ساحات وميدان التظاهر في درعا والسويداء والقنيطرة وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس، تنديدا بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طالب فيها بـ “إخلاء جنوب سوريا من السلاح”.

وتزامنت التظاهرات مع تصريحات جديدة لنتنياهو قال فيها إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب سوريا خلال المستقبل المنظور.

وأضاف: “أما في المنطقة العازلة المجاورة، فسنظل هناك في المستقبل المنظور. لن نسمح بوجود تنظيم “هيئة تحرير الشام” أو أي جيش سوري جديد في المنطقة الواقعة جنوب دمشق”.

وتابع: “سيكون جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح”.