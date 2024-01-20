مؤتمر بالولايات المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

نيويورك: طالب مشاركون في مؤتمر خاص بقطاع غزة، عقد في الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعُقد المؤتمر من قبل 13 مؤسسة تعمل على مستوى الولايات المتحدة، ومن بينها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، تحت رعاية القس جيسي جاكسون، وحضره آلاف الأشخاص عبر “النت” وبشكل شخصي، وتحدث فيه العديد من أعضاء الكونغرس، منهم تشاي غارسيا، وجونتان جاكسون، وسمر لي، وغيرهم، وأيضا شخصيات معروفة على مستوى الولايات المتحدة مثل: الدكتور كورنيل ويست، والبروفيسور مارك لومانت، والبروفيسور وبتير بينبرات، والدكتور جيمس زوغبي، والبروفيسور جون ضبيط، وغيرهم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحسب ما ورد، بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمؤسسة القس جيسي جاكسون- تحالف Rainbow PUSH، الأسقف فريدريك هانس الثالت.

وشدد المتحدثون وأعضاء الكونغرس المشاركون في المؤتمر، على ضرورة الوقف الفوري لما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تنفذ من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو.

وطالبوا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وحثوا الولايات المتحدة على العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى غزة دون عوائق، مثل التسليم الفوري للمساعدات المنقذة للحياة، وإعادة الإعمار، وإعادة الاستقرار، وعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم وأحيائهم.

واتفق رؤساء المؤسسات الـ13 على متابعة العمل سويا في المستقبل.

(وكالات)