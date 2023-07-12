مؤتمر تطبيعي في المنامة ناقش إقامة اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودول عربية

غزة – “القدس العربي”:

استضافت مملكة البحرين مؤتمرا تطبيعيا جديدا، هدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

وحمل المؤتمر عنوان “المنامة الثالث”، في إطار اجتماع المبادرة المعروفة باسم (N7)، والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط.

وقد عقد المؤتمر الجديد بدعم من وزارة الخارجية البحرينية، بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة “i24news” الإسرائيلية، أن المؤتمر عقد على مدار يومي 10 و11 يوليو الجاري، بمشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية واقتصادية، ورعاية أمريكية، وكان هدفه تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتلبية تطلعاتها نحو السلام العادل والشامل والدائم، والتنمية المستدامة.

ونقلت عن المدير الأول في المجلس الأطلسي ومبادرة (N7)، ويليام ويشسلر، قوله إن “هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تجارية متعددة الأطراف بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ارتباط إسرائيل باتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من الدول”.

كذلك قال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، إن “الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف لدول مبادرة N7 ستغير المنطقة”.

وأضاف “من شأنها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد هائلة وملموسة لشعوب الدول المشاركة والمنطقة بأسرها”.

أما مدير مبادرة (N7)، إد حسين، فقد وصف المؤتمر بـ “المهم”، وقال إنه “سيدفع التجارة الإقليمية إلى مستوى جديد من خلال إجراء مباحثات معمقة وتقديم توصيات عملية”.

والجدير ذكره أن عقد هذا المؤتمر التطبيعي جاء بعد فشل عقد “منتدى النقب” الذي تشارك فيه كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب وأمريكا وإسرائيل.