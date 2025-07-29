مؤتمر حلّ الدولتين يطالب بانسحاب إسرائيل من غزة وتسليمها للسلطة الفلسطينية

إسطنبول: دعا مؤتمر حلّ الدولتين المنعقد في نيويورك، مساء الثلاثاء، إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

جاء ذلك في بيان ختامي نشرت تفاصيله قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأكد البيان أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

كما أكد “ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية”.

وطالب بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في غزة.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وشدد البيان على “أهمية تسليم غزة للسلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

ودعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”.

وأكد أن “إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيُعقد قريبا في القاهرة”.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حلّ الدولتين تشكل “إطارا متكاملا قابلا للتطبيق”.

ولم يتطرق وزير الخارجية السعودي بالتفصيل إلى ما تتضمّنه الوثيقة.

وانطلقت في نيويورك فعاليات مؤتمر حلّ الدولتين الإثنين وتستمر حتى غد الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حلّ الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

(الأناضول)