سياسة | عربي | فلسطين

مؤتمر دولي بالنرويج غداً لبحث حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

14 - يناير - 2025

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في القاهرة. 2 ديسمبر 2024. رويترز

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إسطنبول: تستضيف النرويج، غداً الأربعاء، مؤتمراً دولياً بشأن بحث حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
وأوضحت الخارجية النرويجية، في بيان، الإثنين، أن وزير الخارجية إسبن بارث إيدي سيرأس المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة أوسلو.
وأفرد البيان حيزاً لتصريحات إيدي، الذي شدد على وجوب تكثيف العمل من أجل إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وممثلون عن أكثر من 80 منظمة ودولة.
ويأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتلت 46 ألفاً و584 فلسطينياً، بينهم 17 ألفاً و841 طفلاً، و12 ألفاً و298 امرأة.

(الأناضول)

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  1. يقول د. رامي:
    يناير 14, 2025 الساعة 8:15 ص

    حدوث المؤتمر أمر إيجابي مع ملاحظة أن نظرية عمل هكذا مؤتمرات لا تحمل جديد، فهي لا تحمل ديناميكيات فعلية

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 14, 2025 الساعة 8:42 ص

    والله والله والله، لا دولة إلا دولة فلسطين بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، وما تقومون به من محاولات عبثية لإطالة عمر دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والحلف الصهيو صليبي يا حبيبي سيذهب هباء منثورا،. وسينصر الله عباده في غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥

    رد

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