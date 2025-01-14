مؤتمر دولي بالنرويج غداً لبحث حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

إسطنبول: تستضيف النرويج، غداً الأربعاء، مؤتمراً دولياً بشأن بحث حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وأوضحت الخارجية النرويجية، في بيان، الإثنين، أن وزير الخارجية إسبن بارث إيدي سيرأس المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة أوسلو.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات إيدي، الذي شدد على وجوب تكثيف العمل من أجل إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وممثلون عن أكثر من 80 منظمة ودولة.

ويأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتلت 46 ألفاً و584 فلسطينياً، بينهم 17 ألفاً و841 طفلاً، و12 ألفاً و298 امرأة.

(الأناضول)