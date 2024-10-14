مؤتمر دولي في قطر لحماية الأطفال يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها سكان غزة 

الدوحة- “القدس العربي”:

أكد مسؤولون أمميون وخبراء حقوق الإنسان في اجتماع رفيع المستوى عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، ومنع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة.

وكان أطفال غزة وفلسطين المحتلة ومناطق النزاعات والحروب، حاضرين في نقاشات المشاركين في المؤتمر، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي استضافته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على ضرورة زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الأخرى الضعيفة، ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية.

وشدد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، على ضرورة حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والتي قال إنها تأتي على رأس أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، التي تبذل جهوداً متعددة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واستعرض المؤتمر التجارب ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة، وفي سياق الهجرة.

وأشار داوود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إلى أن التقرير الأخير للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، يبرز حجم الأزمة التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاعات.

وأضاف أنه في عام 2023 وحده، تم توثيق ما يقرب من 33 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال على مستوى العالم، وهو ما لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الفعلية. وتحدث المسؤول عن القلق من هذه الحالة، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف.