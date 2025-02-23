مؤتمر فلسطينيي الخارج يؤكد على الوحدة الوطنية ورفض التهجير

إسطنبول: أكد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، على ضرورة الوحدة الوطنية ورفضه لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير الفلسطينيين من القطاع والاستيلاء عليه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ21 لأمانته العامة عقد السبت في إسطنبول، بحسب بيان.

وفي ختام الاجتماع، شدد المؤتمر في بيان، على “صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، ورفضه القاطع لكل أشكال التهجير، وتوحّد الفلسطينيين في مواجهة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية قضيتهم وطمس هويتهم الوطنية”.

كما دعا المؤتمر الأمة العربية والإسلامية إلى دعم الفلسطينيين في مواجهة مخططات التهجير، مؤكدا أن هذه المخططات “لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل تهدد أيضا الأمن الوطني للدول العربية والأمن القومي العربي”.

وحذر من “خطورة السماح بتمرير هذه المخططات تحت أي مبررات”، معتبرا أنها تمثل “تهديدا حقيقيا لمستقبل القضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المقاومة والتحرير وإنهاء الاحتلال”.

وشدد المؤتمر على أهمية تكثيف الجهود الإغاثية لتوفير مقومات صمود الفلسطينيين على أرضهم.

ودعا إلى “إطلاق مشاريع إنسانية عاجلة للإيواء وإعادة الإعمار، بعيدا عن أي استحقاقات سياسية”.

وفيما يتعلق بأوضاع الفلسطينيين في لبنان، طالب المؤتمر الجهات السياسية اللبنانية “بتوفير الحقوق المدنية اللازمة لهم، وضمان متطلبات العيش الكريم، بما يعزز صمودهم وتجنيبهم التداعيات السلبية لأي تطورات سياسية داخلية، وبما يعزّز رفض التوطين وتأكيد حقهم بالعودة”.

كما شدد على أهمية “الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز صمودهم”.

ودعا المؤتمر إلى “بلورة صيغة وطنية فاعلة تنهض بمسؤوليتها في إدارة الحالة الوطنية في اللحظة الراهنة، وتضطلع بالدفاع عن ثوابت الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ودعم مقاومته وحقه في التحرير وإنهاء الاحتلال”.

وطالب “بإجراء انتخابات محلية حيث يتيسر ذلك لفرز ممثلين ومرجعيات وطنية محلية منتخبة ضمن إشراف هيئات وطنية مستقلة، وبحيث تنهض بمتابعة الشؤون المحلية لأبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن وجودهم”.

كما أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور الاتحادات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعطلة، والعمل على استعادة دورها الحيوي في خدمة القضية الفلسطينية.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)