مؤتمر لندن حول السودان: دعوة للعودة إلى المفاوضات وتعهدات بـ 800 مليون يورو لدعم متضرري الحرب

الخرطوم ـ «القدس العربي»: نظمت بريطانيا، أمس الثلاثاء، مؤتمرا دوليا، بمشاركة ألمانيا وفرنسا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إضافة إلى 14 دولة أخرى، أوصى بعودة الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى طاولة التفاوض وفتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية، وسط تعهدات بـ 800 مليون يورو لدعم المتضررين من الصراع الذي دخل سنته الثالثة.

ووفق بريطانيا، المؤتمر، الذي انعقد من دون دعوة الحكومة السودانية، يهدف إلى حشد التضافر الدولي لإنهاء الصراع الدامي في السودان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي خلال مخاطبته المؤتمر : «لا يمكننا أن نشيح نظرنا، كثيرون تخلّوا عن السودان وهذا خطأ أخلاقي»، مشيرا إلى أن «الأعداد الكبيرة للقتلى المدنيين والرضّع الذين تعرضوا لعنف جنسي وعدد الأشخاص المهددين بالجوع يفوق المستويات المسجلة في أيّ مكان آخر في العالم».

وتعتزم بريطانيا تقديم 120 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية.

في حين، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل، التزامهم بعدم خذلان السودان، مضيفا أنه «من مسؤوليتنا كعضو دائم في مجلس الأمن أن نساند تطلعات الشعب السوداني».

وتابع: «أتمنى أن لا نضطر للاجتماع السنة المقبلة إلا فقط للاحتفال بتحقيق السلام في السودان. دعونا نتضافر حتى لا تكون هناك ذكرى ثالثة للأزمة أو للنزاع السوداني».

«كلنا سنخسر إنسانيتنا»

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فأشارت إلى الأطفال الذين يموتون كل يوم في السودان بسبب الأنيميا وبسبب المجاعة، متسائلة كيف يمكننا أن ننسى ملايين الأطفال الذين يواجهون الحرب والأزمة الإنسانية في السودان؟.

وأكدت على ضرورة توقف الحرب في السودان، مشيرة إلى أنه مع استمرارها لن يكون هناك أي رابح. وأضافت: «كلنا سنخسر إنسانيتنا».

وأشارت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، معلنة تقديم ألمانيا (125) مليون يورو لمساعدة اللاجئين السودانيين داخل وخارج السودان.

ولفتت إلى أن المساعدات الإنسانية لن تكون كافية، مشيرة إلى ضرورة حشد المزيد من التمويل.

وطالبت كل الأطراف الخارجية بالتوقف عن التأثير العسكري والمالي وتأجيج هذه الحرب، مضيفة أن «عليهم أن يروا وجه الأطفال الذين يموتون بالجزع والطفلات المغتصبات، عليهم أن يتحملوا المسؤولية وذلك من أجل الوصول إلى حل سلمي مستدام».

ودعت أطراف الحرب للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى مساندتهم جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام.

كذلك دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكولي أدويتي إلى الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية في السودان، مشددا على عدم وجود أي حل عسكري لإنهاء الحرب.

وأكد أن الاتحاد الأفريقي لن يقبل بتفكيك السودان، داعيا الجهات الخارجية إلى الامتناع عن التدخل في السودان.

وأشارت ممثلة الاتحاد الأوربي إلى معاناة نحو خمسين مليون سوداني من تداعيات هذه الحرب، مشيرة إلى طشجاعة العاملين في المساعدات الإنسانية الذين ينقذون الحيوات وفي بعض الأحيان يفقدون حياتهم شخصياً».

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وقالت إن الإتحاد الأوروبي ملتزم أكثر من أي وقت بتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في السودان وفي الدول المجاورة، مضيفة: «لكن علينا أن نتمكن من فتح المعابر وإيصال المساعدات».

وأكدت على ضرورة التضامن المشترك الكامل والمطالبة باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين بمن في ذلك العاملون في الإغاثة الإنسانية وكذلك فتح المعابر لدخول مساعدة المساعدات للسودان. وأشارت إلى مساهمة الاتحاد الأوربي بـ(286) مليون للأزمة في السودان، وأن هذا يغطي الحاجات الإنسانية والبرامج في السودان وكذلك في الدول المجاورة.

وأشارت إلى أن هذا التمويل لن يكون كافياً لذلك هناك حاجة إلى عمل جماعي.

وتعتبر الحكومة السودانية أي تحركات دولية، من دون موافقتها، تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاكا لسيادتها.

وانتقد وزير الخارجية علي يوسف تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، مشيرا إلى إبلاغه الحكومة البريطانية باحتجاج الحكومة في السودان على نهجها الذي يساوي بين السلطات في البلاد و«الدعم السريع» التي وصفها بالميليشيا «الإرهابية المتمردة» وارتكبت الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين».

وخلال مؤتمر صحافي عقدته السفارة السودانية في لندن، أشار إلى الهجمات التي شنتها الدعم السريع على معسكرات النازحين في محيط مدينة الفاشر، خاصة في معسكري أبو شوك وزمزم للنازحين، مبيناً أن هذه الهجمات تأتي ضمن خطة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية تمهيداً للسيطرة على المدينة، تزامناً مع انعقاد مؤتمر لندن. واعتبر ذلك محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية على مشروع تقسيم السودان وإقامة كيان مواز في دارفور وأجزاء من جنوب كردفان.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تفرض سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، باستثناء ولايات في دارفور وبعض الجيوب المحدودة في ولايات كردفان وجنوب أم درمان، وتواصل عملياتها لحماية المدنيين في المناطق المحررة.

وقال إن «الدعم السريع، بعد طردها من الخرطوم، لجأت إلى استخدام الطائرات المسيّرة التي تُدار من أطراف خارجية لاستهداف المنشآت الخدمية الحيوية كالمياه والطاقة في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة، والشمالية، ما يشكّل جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين».

وأوضح أن «الحكومة السودانية على تواصلٍ دائم مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية التي أدانت بوضوح هذه الاعتداءات».

وفيما يتعلق بمؤتمر لندن، شدد الوزير على أن أي دور دولي فاعل في السودان يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السودانية الشرعية، مشيرا إلى أن توجيه الدعوة لدول ارتبطت بدعم قوات الدعم السريع، كالإمارات، وتشاد، وكينيا، شكّل مصدر استياء للحكومة السودانية.

وأشار إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى وزير الخارجية البريطاني أوضح فيها موقف السودان من المؤتمر. وذكر أن الحكومة البريطانية السابقة منعت بحث شكوى السودان ضد الإمارات أمام مجلس الأمن، ولم تشاوره بشأن مشروع قرارها حول السودان الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال إن عددا من الدول، بينها مصر والسعودية وتركيا وقطر، تملك فهماً عميقاً لحقيقة ما يجري في السودان، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر الداعمة الرئيسية لقوات الدعم السريع، وتشاد فتحت أراضيها لمرور الدعم اللوجستي، فيما استضافت ويسرت كينيا مؤتمرات تستهدف وحدة السودان.

أما بشأن الوصول الإنساني، فقد أكد أن الحكومة السودانية منفتحة تماماً على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ويسّرت منح التأشيرات والتصاريح، وسمحت بمرور المساعدات عبر جميع الممرات، بما في ذلك النقل الجوي من جنوب السودان إلى جنوب كردفان.

وفي ما يتعلق بمزاعم انتهاكات الجيش، قال إن القوات المسلحة السودانية تمثل كل أطياف الشعب السوداني ولا ترتكب أي انتهاكات.

وبشأن العلاقة مع إسرائيل، أوضح الوزير أنه لا علم له بزيارة رسمية من مبعوث سوداني، مشيراً إلى أن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع. أما بخصوص إيران، فأكد أن السودان أعاد علاقاته مع طهران وفق مبدأ المصلحة الوطنية، بعد انقطاع دام سبع سنوات دون مبرر، وهو أمر لا يجب أن يُفسّر ضمن محاور الشرق أو الغرب.

وأكد أن السودان لا يرفض مبدأ وقف إطلاق النار إذا انسحبت الدعم السريع من كل المناطق التي تحتلها وأوقفت عملياتها العسكرية وسلمت أسلحتها الثقيلة. وأشار إلى أن السودان تقدم بخريطة طريق واضحة للأمم المتحدة تتضمن تفصيلا لتلك الترتيبات.