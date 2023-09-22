مؤتمر مانحي “الأونروا” مخيب للآمال.. والأزمة المالية تتفاقم

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في ختام اجتماع المانحين، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأموال التي توفرت لها، لا تكفي إلا لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادم، من دون أن تسد عجز الموازنة بالكامل.

وذكرت في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، في ختام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي دعت إليه كل من الأردن والسويد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الدول الأعضاء جددت دعمها السياسي القوي للوكالة، واستكشفت السبل الكفيلة بكسر الجمود الذي يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة.

وقالت “الأونروا” في الوقت ذاته إن التعهدات التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء “ستساهم في ميزانية الأونروا الرئيسة المستخدمة من أجل الخدمات الحيوية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وأيضا في استجاباتها الطارئة للأزمات المتعددة في المنطقة”.

لكنها أكدت أن تلك التعهدات “لن تكون قادرة على الحفاظ على خدماتها الأساسية الحيوية للاجئي فلسطين إلا لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول”.

وأعلنت أنها ستواصل بذل جهودها من أجل حشد التمويل اللازم لاستدامة خدماتها حتى نهاية العام.

وناشدت “الأونروا” شركاءها من أجل توفير الأموال الكافية بشكل عاجل هذا الأسبوع، ورفع التركيز حول “الأونروا” من الوضع المالي إلى استدامة الوكالة وحق لاجئي فلسطين في حياة كريمة.

ونقل البيان عن المفوض العام لـ “الأونروا” فيليب لازاريني قوله “إن المطلوب بشكل عاجل هو حل سياسي عادل للاجئي فلسطين، الذين لا تزال محنتهم واحدة من أطول أزمات اللاجئين التي لم تحل في العالم”.

وأضاف “في الوقت الذي نرحب فيه بالتعهدات التي تم التعهد بها في هذا الاجتماع، فإنني أحث شركاءنا على وضع حماية حقوق لاجئي فلسطين على رأس أجنداتهم السياسية ومعالجة مسألة استدامة الأونروا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال خلال الاجتماع “إنني فخور جدا بعمل الأونروا، التي تعد شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين”.

وأضاف “لكنني قلق للغاية بشأن مستقبلها”، وتابع “الاحتياجات تستمر في الازدياد، إلا أن الأموال تراوح مكانها أو تتناقص”.

وشدد الأمين العام على أن الحفاظ على “الأونروا” يصب في مصلحتنا الجماعية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، طالبت مؤتمر مانحين وكال غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.

وحذرت من أن عدم إيجاد حلول للأزمة المالية لـ “الأونروا” سيكون له “تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم”.

وتعاني “الأونروا” من أزمة مالية كبيرة، وسبق وأن طالبت بمبلغ قدره 160 مليون دولار من أجل لبنان كجزء من مناشدة سوريا ولبنان والأردن الطارئة لعام 2023.

وتوضح أنه منذ بداية العام، دعمت لاجئي فلسطين خلال أربع أزمات كبرى، بما في ذلك الزلازل في سوريا ولبنان، وتصعيد آخر في قطاع غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية، واشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة في لبنان.