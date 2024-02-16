مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ60 يبدأ فعالياته وسط مشاركة كبيرة لقادة العالم وهيمنة حربي غزة وأوكرانيا

ميونخ ـ “القدس العربي”:

أعرب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هويسجن عن اعتقاده بأن الاتفاقية الأمنية الثنائية المزمع توقيعها بين ألمانيا وأوكرانيا تُعد دعما مهما للبلد الذي يتعرض لهجوم من قبل روسيا منذ عامين.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني “ايه آر دي”، قال هويسجن اليوم الجمعة الموافق لافتتاح المؤتمر إن مؤتمر ميونخ للأمن يقدم فرصة للتفكير في كيفية دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجعل الإسهام الأوروبي في القضية أكثر أهمية. وأتم: “وبهذه الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها في برلين اليوم، سيكون قد تم أخذ خطوة مهمة – أيضا من قبل الحكومة الاتحادية”.

ويفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر هذا العام، كما سيحضره المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر. وأيضا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. وأعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في البرنامج الرسمي لزيارة هاريس لألمانيا من أجل المشاركة في المؤتمر، أن نائبة الرئيس سوف تجري محادثات مع زيلينسكي السبت. وستلتقي هاريس أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس في ميونخ.

أما أبرز المواضيع المطروحة بحسب موقع مؤتمر ميونخ للأمن 2024 فهناك عشرة مؤشرات تعتبر تهديدا للأمن العالمي وهي التهديد الذي تمثله روسيا والمخاطر المرتبطة به – بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية وإيجاد درع نووي أوروبي.

وكذلك انقطاع إمدادات الطاقة – بشكل بات تهديده أكبر من أي وقت مضى ويفوق ما كان عليه في مؤشر ميونيخ للأمن 2022، لكنها انخفضت في مؤشر المخاطر مقارنة بالعام الماضي. وسيهمن موضوع حرب غزة واجلاء سكان رفح ودور الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على جانب كبير من المحادثات بحسب مراقبين وسيحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من السلطة الفلسطينية والسعودية، وقطر ومصر والأردن.

فيما سيشكل دعم أوكرانيا والحرب الروسية وتهديدات بوتين جانبا رئيسيا أيضا ضمن المحادثات. كما أن المخاوف بشأن المخاطر غير التقليدية لا تزال مرتفعة. وما زال الناس في مختلف أنحاء العالم يشعرون بالقلق الشديد إزاء مخاطر التدهور البيئي، بالإضافة إلى مواضيع المخاطر الناجمة عن الهجرة نتيجة للحرب أو تغير المناخ، والإرهاب المتطرف، والجريمة المنظمة، والتي تزايدت أيضا في العديد من الأماكن.

ومن القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن تتم مناقشتها على هامش المؤتمر انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقررة في الولايات المتحدة ومخاطر انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يخيم ظل ترامب على المؤتمر الأمني بعد التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي والتي ألقت بظلال من الشك على الالتزامات الأمنية الأمريكية.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي لمؤيديه إنه “سيشجع” روسيا على “فعل ما تريد” لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع. ولم توجه دعوات لمسؤولين روس أو إيرانيين لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني هذا العام.

وبالإضافة إلى كل السياسيين، هناك عدد من المتظاهرين لا يمكن تقديره بعد. وقال نائب الشرطة مايكل ديبوسكي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الاعلام الألمانية يوم الثلاثاء: “تم بالفعل تسجيل حوالي 20 مظاهرة، ونتوقع أن يتزايد العدد تلقائيًا”.

وسيكون أكثر من 5000 شرطي وعنصر أمن في الخدمة، وهو ما يمثل زيادة عن الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، عندما قام حوالي 4800 بتأمين المدينة. ولأن شرطة ميونيخ لا تستطيع حشد هذا العدد من الأشخاص بمفردها، فإنها تتلقى تعزيزات من الدولة الاتحادية وبقية الولايات. بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر 200 ضابط من الشرطة الفيدرالية في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم، أي في محطة ميونيخ S-Bahn ومحطات القطارات ومحطات التوقف.

في الشوارع المحيطة بفندق المؤتمرات التقليدي بايريشر هوف، تم توسيع المنطقة الأمنية كما أن هناك قيودًا على الحركة الجوية في الجو ضمن دائرة نصف قطرها 5.5 كيلومترات فوق وسط المدينة، خاصة بالنسبة للطائرات بدون طيار. تمتد المنطقة المحظورة تقريبًا من الحديقة الأولمبية إلى غابة بيرلاشر.

وفي ثاني زيارة رسمية يقوم بها لألمانيا منذ اندلاع الحرب الروسية على بلاده، سيلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم، ومن المتوقع أن يوقع الزعيمان على اتفاقية أمنية ثنائية بين برلين وكييف.

ومن المنتظر أن يشارك زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن غدا السبت، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للمستشار الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن الافتتاح الرسمي للنسخة الستين من أهم مؤتمر للساسة والخبراء في مجال السياسة الأمنية على مستوى العالم سيتم ظهر اليوم. ويستغرق المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو زعيم 50 دولة من كل أنحاء العالم، وستتركز أعمال المؤتمر هذا العام على الصراع في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

وأصبح مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الدولي، اختصارًا MSC (باللغة الإنجليزية “مؤتمر ميونيخ للأمن”)، الآن جزءًا لا يتجزأ من تقويم فعاليات العاصمة البافارية. في كل عام، يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء من جميع أنحاء العالم في فندق بايريشر هوف لمناقشة الوضع الدولي، وهذه المرة من اليوم الجمعة إلى الأحد.

ويشارك في مؤتمر الأمن البحري عدد أكبر من أي وقت مضى: أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة و60 وزير خارجية. فيما بدأت المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في شوارع مدينة ميونخ التي تحتضن فعاليات المؤتمر.

إن الشيء المميز في المؤتمر الحالي ليس أنه يحتفل بذكرى سنوية (الذكرى الستين لتأسيسه) – بل أن الميزة الخاصة ترجع بالأحرى إلى الوضع العالمي المتوتر، والحروب في أوكرانيا وقطاع غزة وأزمات وصراعات في أماكن أخرى. لهذا السبب، يتوقع كريستوف هيوسجن، منظم مؤتمر MSC في تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، مشاركة عدد أكبر من أي وقت مضى: أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وحوالي 60 وزير خارجية وأكثر من 25 وزير دفاع بالإضافة إلى العديد من الممثلين السياسيين والعسكريين الآخرين. ويريد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الغربية أيضًا الاجتماع على هامش المؤتمر.