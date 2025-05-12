مؤثرون أمريكيون يُحتجزون في المطارات بسبب معارضتهم لترامب والحرب على غزة- (فيديوهات) 

واشنطن- “القدس العربي”: تعرّض عدد من المؤثّرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحالات احتجاز واستجواب في مطارات أمريكية، بسبب آرائهم المناهضة للرئيس دونالد ترامب وانتقاداتهم للدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وقال المعلق السياسي التقدّمي حسن بايكر، عبر منشور على منصة X يوم الأحد، إنه احتُجز لعدة ساعات من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود في مطار شيكاغو لدى عودته من فرنسا، ملمحًا إلى أنه لم يُفاجأ بما حدث.

وفي توضيح لاحق لمتابعيه البالغ عددهم 1.5 مليون، قال بايكر إنه خضع لـ”استجواب إضافي” من قبل عملاء الجمارك، مضيفًا: “خرجت، ولم تكن التجربة سيئة للغاية، لكنها كانت غريبة جدًا”.

ويُعرف بايكر بتعليقاته السياسية على يوتيوب ومنصة تويتش، حيث سرد لمتابعيه تفاصيل الحادثة، مرجّحًا أن تكون مواقفه الأخيرة، خاصة انتقاداته للدعم الأمريكي لإسرائيل في قصفها لغزة وتجويع سكانها، هي السبب وراء احتجازه.

وأضاف: “حاولوا انتزاع معلومات مني. أعتقد أنهم قد يستخدمونها لاحتجازي بشكل دائم. ظل أحد العملاء يسألني: هل تحب حماس؟ هل تدعم حماس؟ هل تعتبرها منظمة إرهابية أم حركة مقاومة؟”.

ICE detains woman who runs anti-Trump TikTok—she is U.S. citizen born & raised. She was detained for hours as agents searched phone & social media—even demanding financial statements on how much she earns on TikTok. Her clothing brand is named “Trump For The Dump”—she donates… pic.twitter.com/FsaX2MTYhV — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) May 10, 2025

وفي حادثة مماثلة، قالت سافانا بيندر، وهي منشئة محتوى على “تيك توك” معروفة بمواقفها المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها احتُجزت في مطار ميامي الدولي رغم عبورها عبر نظام Global Entry. وتم نقلها بين عدة غرف تفتيش، واستُجوبت بشأن عملها، وسجل سفرها، وجنسية والدها المولود في بنما. وبيندر نفسها مواطنة أمريكية وُلدت في الولايات المتحدة.

وقالت: “طلبوا مني حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصفّحوا تيك توك وسناب شات وإنستغرام وفيسبوك، كما طلبوا الاطلاع على أرباحي اليومية من تيك توك. حتى إن كنت مواطنًا أمريكيًا، قد تواجه خطر الاحتجاز عند عودتك للبلاد.”

الصحافي سيموس مالكافزالي، الذي نُشرت أعماله في ذا نيشن وذا إنترسيبت، قال إنه مرّ بتجارب مشابهة في مطار أوهير بشيكاغو، وأضاف: “تعرضت للفحص الثانوي عدة مرات، وطرح مكتب الجمارك وحماية الحدود هناك أكثر الأسئلة تفصيلًا بشأن غزة”.

من جانبه، قال آري كوهن، المستشار القانوني في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، إن ما يحدث يثير القلق الشديد، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجعل من وكالات إنفاذ قوانين الهجرة وحماية الحدود “خصمًا داخليًا” للحقوق الدستورية، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وقال: “لا يجب أن يُحتجز أي مواطن أمريكي على يد السلطات بسبب آرائه أو ممارسته لحرية التعبير، سواء على الحدود أو في أي مكان آخر”.

واعتبر بايكر أن الهدف من تلك الممارسات هو “خلق بيئة ترهيب” لكتم أصوات الناشطين والمعلّقين الذين لا يتمتعون بمستوى الأمان الذي يحظى به هو.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الإجراءات ضد طلاب أجانب متظاهرين جرى اعتقالهم من قبل عملاء فيدراليين، وسط تحركات من إدارة ترامب لترحيلهم بسبب معارضتهم للدعم الأمريكي لإسرائيل وتضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين في غزة.

واعتبر المحامي والكاتب أليكس بيتر أن ما جرى مع بايكر “يمثل استهدافًا صارخًا لأحد أبرز الأصوات اليسارية في الولايات المتحدة لمجرد آرائه السياسية، في خطوة خطيرة تشير إلى تحوّل مقلق في تعامل الدولة مع حرية التعبير”.