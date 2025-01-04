مؤثر جزائري يواجه المحاكمة في فرنسا بتهمة “التحريض على الإرهاب” باستهداف معارضي السلطة الجزائرية

رين: أفاد مدعون عامون فرنسيون السبت أن مؤثرا جزائريا على وسائل التواصل الاجتماعي سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة التحريض على الإرهاب عبر منصة تيك توك، واستهداف معارضي السلطة الجزائرية.

وبحسب وكالة فرانس برس قالت المدعية العامة كامي ميانسوني في بيان إن المشتبه به البالغ 25 عاما تم احتجازه الجمعة في مدينة بريست الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت أن المتهم الذي حدده المسؤولون فقط باسم يوسف أ. لكنه معروف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ“زازو يوسف” سيمثل أمام المحكمة في 24 شباط/فبراير بتهمة “الدعوة علنا إلى ارتكاب عمل إرهابي”.

ويواجه يوسف في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق بيان المدعية العامة.

وظهر يوسف في مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك في 31 كانون الأول/ديسمبر وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.

وصرّح مدير الشرطة في منطقة فينيستير آلان اسبيناس لوكالة فرانس برس أنه أمر بإجراء تحقيق قضائي بعد أن أبلغه الضباط بمقاطع الفيديو التي نشرها زازو يوسف.

وأضاف أن المشتبه به يعيش في فرنسا بموجب إقامة مؤقتة وكان قد استأنف حكما سابقا بتهمة التخريب خلال أعمال شغب في عام 2023.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في منشور الجمعة إن زازو يوسف “يجب أن يمثل أمام المحكمة ليجيب عن أفعاله”.