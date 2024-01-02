مؤرخ تونسي: مسار سعيّد “فشل” ووضع المعارضة في السجن لن ينقذ البلاد- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”: اعتبر مؤرخ تونسي أن مسار الرئيس قيس سعيد “فشل“، معتبرا أن استمراره في التفرد بالحكم ووضع المعارضة في السجن لن ينقذ البلاد.

وكتب المؤرخ عادل اللطيفي على موقع فيسبوك “بات من الواضح أن ما يسمى “مسار 25 جويلية” هو حالة أخرى من الفشل الذريع كمن سبقه، بل أصبح اليوم الوضع أخطر. ولم يعد لديه ما يقترحه سوى السجن (لمعارضي الرئيس) لمواجهة فشله وأوهامه، في حين تزداد البلاد غرقا”.

وأوضح بقوله: “مسارات انتخابية لم تحرك 90 في المئة من الشعب الناخب. وبناء قاعدي لم يلتفت إليه أحد. واستفتاء دستوري لم يُرِده التونسيون وهجره أغلبهم.

شركات أهلية لم تجلب أي اهتمام من أهل البلد. وصلح جزائي عاثر من عثرة إلى أخرى ولم يجمع سوى مبلغ زهيد. وأموال منهوبة لم يسترجع منها سوى بعض “الصوارد” (الفُتات). ولن أتحدث عن غياب المواد الأساسية وتعثر الاقتصاد وباقي الشأن العام ومهزلة الميزانية”.

وتساءل اللطيفي بقوله: “أليس من باب الأخلاق أن يتحمل الرئيس مسؤوليته ويقدم لنا حصيلة حكمه؟ أليس من باب الأخلاق أن يقيّم الرئيس أوهامه ومدى عبئها على المالية العمومية وعلى اموال الشعب؟ كم تكلفت علينا اوهام البناء القاعدي والاقتراع المباشر ووهم الشركات الأهلية وغيرها؟”.

وأضاف: “إن غابت أخلاق من بالأمس فأين الأخلاق السياسية اليوم؟ أين أخلاق المسؤولية عوض البحث عن صناعة الأعداء وتقسيم التونسيين؟ مسؤولية الحاكم هي اولا سياسية أمام القانون”.

واستدرك بالقول “لكن الدستور وضع مبتورا ولا مسؤولية فيه لحاكم مطلق. ثم ثانيا هي مسؤولية أخلاقية أمام الشعب. أما أمام الله وأمام التاريخ (كما يردد سعيد في خطاباته) فهي مسألة شخصية ولا تهم المواطنين والدولة”.

وتابع اللطيفي: “إن الوهم المغلف بالطهورية الأخلاقوية، ليس حلا للفساد، بل هو مكمل له لضرب الدولة ومكاسب الشعب”.

وكان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، دعا الرئيس الحالي قيس سعيد للاستقالة بعد ما سماها “صفعة الانتخابات”، في إشارة إلى نسبة المشاركة المتواضعة في الانتخابات المحلية الأخيرة.