مؤرخ فرنسي بارز: هكذا تقوم دولة الإمارات بلعبة ثلاثية في غزة

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “اللعبة الثلاثية للإمارات العربية المتحدة في غزة”، قال جان بيير فيلو، الأكاديمي والمؤرخ الفرنسي المعروف، في مقال رأي بصحيفة “لوموند”، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تطوّر شراكتها الإستراتيجية مع إسرائيل، تتظاهر بالانضمام إلى الإجماع العربي بشأن قيام دولة فلسطينية، وتحرص على إظهار مساعداتها الإنسانية في قطاع غزة.
لا يوجد “بديل”، بل “بالفعل لا يوجد”، لخطة دونالد ترامب، الهادفة إلى تحويل قطاع غزة إلى “كوت دازور الشرق الأوسط”، بمجرد إفراغ القطاع من سكانه. لم يتم الإدلاء بهذه التصريحات في الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل في دبي، الشهر الماضي، على لسان يوسف العتيبة، السفير الإماراتي القوي في واشنطن، يُشير الأكاديمي الفرنسي المخضرم، مضيفاً أن العتيبة، منذ توليه منصبه في عام 2008، استطاع إقامة علاقات وثيقة مع القادة الأمريكيين من مختلف التوجهات السياسية، وتطوير حملة ترويجية ضخمة لدولة الإمارات. وكان في قلب مفاوضات اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والإمارات، الموقّع في سبتمبر/أيلول عام 2020 في واشنطن ضمن “اتفاقيات أبراهام”. وخلال تلك الفترة، نسج علاقات وثيقة مع دونالد ترامب وفريقه، وهي علاقات أصبحت الآن ذات أهمية قصوى.
مؤرخ فرنسي: تتظاهر الإمارات بالانضمام إلى الإجماع العربي بشأن قيام دولة فلسطينية، بينما تطوّر شراكتها الإستراتيجية مع إسرائيل وتحرص على إظهار مساعداتها الإنسانية في قطاع غزة
السفير العتيبة مقرّب من رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وشقيقه الأصغر عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي. لذا، فإن تصريحاته هذه ليست مجرد زلّات لسان، بل تعكس التوجّه العميق لدولة الإمارات، حتى لو انضمّت رسمياً، كما حدث خلال القمة العربية الأخيرة في القاهرة، إلى الإجماع الداعم لإقامة دولة فلسطينية، يقول جان بيير فيلو.
وهذا ليس مفاجئًا، يتابع جان بيير فيلو، إذ إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية، بل تتماشى تمامًا مع “رؤية السلام” التي طرحها دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يناير/كانون الثاني عام 2020. وقد جاءت هذه “الرؤية” كإنذار نهائي للطرف الفلسطيني، الذي رفض بالإجماع ضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
على الأقل، كانت خطة ترامب في عام 2020 تتضمن إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد نزع سلاح حركة “حماس”. لكن نتنياهو يرفض الآن بشكل قاطع هذا السيناريو، حتى لو أدى ذلك إلى تعزيز موقف “حماس”. أما الإمارات، فهي تسعى إلى تقويض نفوذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة من خلال دعم منافسه محمد دحلان، وهو من أبناء غزة ويقود تيارًا منشقًا داخل حركة “فتح”، يقول الأكاديمي والمؤرخ الفرنسي المعروف.
واعتبر جان بيير فيلو أن الأعلام التي ترفعها عناصر “فتح” في مخيمات اللجوء داخل غزة غالبًا ما تعود لأنصار دحلان، الذي يعيش في الإمارات، لكنه لا يجرؤ على العودة إلى وطنه، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به هناك.
ومضى الأكاديمي والمؤرخ الفرنسي قائلاً إن التحركات الإماراتية، التي تتمتع بتمويل سخي، تؤدي فقط إلى زيادة حالة الفوضى داخل حركة “فتح”، ما يخدم مصلحة “حماس”، التي تسمح فقط لمساعدي دحلان بالعمل داخل غزة في مهام إغاثية بحتة.
جان بيير فيلو: رغم النشاط الإنساني الإماراتي في غزة، ظلّت الإمارات صامتة خلال استئناف الحرب الإسرائيلية في مارس 2025، وهو صمت يرقى إلى مستوى الموافقة
وبسبب غياب شركاء فلسطينيين سياسيين، قررت الإمارات، في شهر مارس/آذار عام 2024، التعاون مع منظمة أمريكية غير حكومية، “وورلد سنترال كيتشن” (WCK)، لإرسال شحنات غذائية إلى غزة عبر البحر من قبرص، في وقت كانت فيه جميع المنظمات الإنسانية تدعو إلى إعادة فتح المعابر البرية، يشير جان بيير فيلو.
لكن هذا التعاون انهار بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنظمة في الأول من أبريل/نيسان عام 2024، وأدت إلى مقتل ثلاثة متطوعين دوليين، وثلاثة من حراس الأمن البريطانيين، وسائق فلسطيني، يُتابع الأكاديمي الفرنسي، موضّحًا أن الإمارات أرسلت لاحقاً 2500 شاحنة مساعدات عبر مصر خلال عام واحد، وهو رقم يبدو كبيرًا لكنه لا يغطي سوى خمسة أيام من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وقد حاول المسؤولون الإماراتيون الحد من جشع الوسطاء المصريين، لكن دون نجاح كبير، وفق المؤرخ الفرنسي.
السكان الذين يحصلون على هذه المساعدات يقدرون جودتها، سواء من حيث المواد الغذائية، أو الملابس، أو المعدات. كما أن الشيخ محمد بن زايد أشرف على نقل مئات المرضى والجرحى من غزة إلى أبو ظبي، وهو عدد كبير لكنه لا يقترب من الحاجات الفعلية، التي تتطلب إجلاء حوالي 12 ألف حالة للعلاج، يواصل جان بيير فيلو.
ورغم هذا النشاط “الإنساني”، ظلت الإمارات صامتة منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 17 مارس/آذار الجاري، وهو صمت يرقى إلى مستوى الموافقة، خاصة أن الشيخ طحنون بن زايد، مستشار رئيس الدولة وشقيقه، كان في زيارة إلى البيت الأبيض بعد يوم واحد فقط، حيث حضر مأدبة عشاء مع دونالد ترامب، دون أي ذكر رسمي للوضع الكارثي في غزة، على حد قول الأكاديمي والمؤرخ الفرنسي.
كان آخر من التقاهم مرسي كرئيس “إسماعيل هنية وخالد مشعل” وحاصرهما ثوار تمرد في الفندق وأمن الجيش المصري خروجهما، ورغم ادانة مصر لحماس في مهاجمة السجون وإطلاق سراح محكومين أبقت مصر ممثل حماس “موسى أبو مرزوق” في القاهرة
في وقت لاحق عندما وضعت الدول الأوروبية على قائمة الارهاب، طردت عدة دول ممثلي حماس “ممثلها في تركيا/صالح العاروري توجه للضاحية” وامنت مصر عودة العشرات من هؤلاء لغزة مع ضمانات بعدم تعرض اسراءيل لهم
مصر فقط لفهمها العميق لتركيبة الحالة الفلسطينية تصر على أن يكون لحماس دور في أي حل، فالهدم اسهل بكثير من البناء
دول كالاردن والسعودية يتفهمون ذلك ، اما الإمارات فلديها فيتو ثابت على حماس والإخوان المسلمين، وهذا لا يتعارض مع موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وإغاثته، فهي تستضيف عدّد متساوي من الجرحى كما قطر وتقدم إغاثة ومساعدات اكثر منها
الفلسطينيون لا يرغبون في مساعدات الامارات يا متر لانها ببساطة عسل داخله علقم
و هل يتكون هذا الفهم العميق لفلسطين بحصار و تجويع الشعب الفلسطيني هل هكذا نفهم فلسطين حتى بايدن كانو يرجو السيسي لادخال الطعام عندما قال عليه المكسيكي و كذلك قالت اسرائيل في محكمة العدل الدولية ان السيسي هو من يمنع الطعام عن غزة ثم ان مرسي هو الرئيس الشرعي لذلك استطاع وقف الحرب على غزة بينما السيسي مغتصب للحكم و قتل الاف المصريين و السيسي برر اغتصابه للحكم بمظاهرات مفتعلة و مع ذلك منع المظاهرات بعد اغتصابه للحكم و مدين لنتنياهو بتسويق انقلابه و هذا ما ذكره توفيق عكاشة و عماد جاد و هما اكثر الناس عداوة للاخوان
الامارات العربية مشكورة على كل ماتقدمه هو افضل من لاشئ ، قيام احد بمساعدتك لا يُعطيك الحق ان تبخس مايقوم به ولا يحق لاحد ان يضع نفسه في مقام قاضي
اي شكر و قد كانت هناك وحدات في غزة تحارب مع اسرائيل و قد ورد ذلك على لسان مراسلة فرنسية في غزة بالاضافة للجسر البري المستمر من الامارات الى اسرائيل طوال ايام الحرب و قد عاد الجسر مرة ثانية بعد بدأ الحرب و ذلك لان الحوثي يقصف السفن الاسرائيلية
سايكس – بيكو مصممة على اساس وجود مزارع تحتاج لحامي خارجي ليكون ولائها لذلك الحامي