مؤسسات تمويل عالمية تتوافد على الرياض للمشاركة في مؤتمر سنوي للاستثمار

دبي – رويترز: تستعد مؤسسات تمويل عالمية للتوافد على مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي في السعودية الذي سينعقد الأسبوع المقبل وسط إجراءات تتبناها المملكة لتوفير النفقات وتصاعد الصراع الإقليمي في المنطقة، وهي أمور قد تلقي بظلالها على النتائج المتوقعة من المؤتمر.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر المقام في الرياض مجموعة من كبار الرؤساء التنفيذيين منهم ديفيد سولومون من «بنك غولدمان ساكس» ولاري فينك من «بلاك روك» لإدارة الأصول وجين فريزر من بنك «سيتي غروب، وجوليا هوغيت من «مجموعة بورصات لندن».

وتنعقد الفعالية البارزة، التي أقيمت لأول مرة في 2017، في فندق فخم بالرياض، عاصمة أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، بهدف الترويج للأجندة الاقتصادية الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإظهار نفوذ المملكة في الاقتصاد العالمي.

ويترأس المؤتمر ياسر الرمَيّان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليون دولار.

وهو فرصة للرياض لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية الهائلة في إطار «رؤية المملكة2030».

ولكن المؤتمر في نظر العديد من الحاضرين هو فرصة أيضاً للفوز بأموال الاستثمارات التي تخصصها المملكة لمشروعاتها.

وقال ماريوس فيجانتاس، مؤسس شركة «سولِنغ بارتنرز» التي تقدم الاستشارات حول الشرق الأوسط للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول «يعيد العديد من المديرين النظر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. أخبرتهم السعودية بوضوح: نحن نعلم أنكم تريدون أموالنا، ولكن كيف ستشاركون في مستقبلنا؟ معظم المديرين ليس لديهم إجابة على هذا السؤال».

في فعالية هذا العام، يستضيف المنتدى «قمة أفريقيا الجديدة» بمشاركة متحدثين من قطاعي التعدين والبنوك في القارة. وتزايد دخول دول الخليج السباق على المعادن الحيوية في أفريقيا في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتعتمد «رؤية المملكة»2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

وقال جيم كرين، الباحث في معهد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستن «السعوديون يعطون الأولوية للاستثمار المحلي على أي شيء آخر تقريباً. ولكي تنجح مجموعة مشروعات رؤية2030، سيحتاج السعوديون حقا إلى مستثمرين أجانب ليأتوا ويساهموا».

وتستهدف الحكومة جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، أي نحو ستة في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي. ويشهد الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاها تصاعديا، لكن في منتصف الطريق نحو تحقيق الرؤية، تشير أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أنه قد تكون هناك صعوبات أمام بلوغ هذا الهدف بحلول نهاية العقد الجاري.

ولـ«صندوق الاستثمارات العامة، دور محوري في هذه الأجندة الاقتصادية. ويعكف الصندوق على تنفيد عشرات المشروعات في أنحاء المملكة، وانخرط في شراكات مع شركات عالمية لبناء مشروعات ضخمة مثل مشروع نيوم الذي يتضمن مدينة مستقبلية ومنحدرا للتزلج في الصحراء ومواقع سياحية شديدة الترف تضطلع بها شركة البحر الأحمر الدولية، ومدينة القدية الترفيهية جنوب غربي الرياض.

لكن وسط انخفاض أسعار وإنتاج النفط الذي أدى إلى تقلص عائدات الحكومة، بدأت المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها، وإعطاء الأولوية لبعضها الآخر.

وأدى هذا إلى زيادة الضغوط على الصناديق الدولية، التي كانت تتطلع للسعودية للحصول على أموال للاستثمار في أماكن أخرى، لتخصيص مليارات الدولارات للتحول المحلي.

ووافقت شركة «»بلاك روك هذا العام على إنشاء منصة استثمارية متعددة الأصول في الرياض، مدعومة باستثمار بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية.

وفي العام الماضي، أُبرمت صفقات بقيمة 17.9 مليار دولار في مؤتمر مستقبل الاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، ويقول المنظمون إنهم يتوقعون الإعلان عن صفقات بقيمة 28 مليار دولار هذا العام.