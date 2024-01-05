مؤسسات حقوقية تؤكد تعرض 500 فلسطيني لتحقيق ميداني في نور شمس.. وآلاف العمال الغزيين اختفوا لأسابيع- (فيديو)

رام الله- طولكرم-القدس- “القدس العربي”:

شيّع آلاف الفلسطينيين الغاضبين جثمان الشهيد الطفل أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عامًا)، إلى مثواه الأخير في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

عاجل ‼️ استشهاد الطالب في الثانوية العامة أسيد انيس الريماوي برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله pic.twitter.com/impRo9bRZG — مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) January 5, 2024

استشهاد الطالب في الثانوية العامة أسيد أنيس الريماوي، ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما قبل قليل .. 🙏🏼🇵🇸 – إصابة 3 شبان في كمين لجيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/1Q73RbpHvt — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 5, 2024

وانطلقت مسيرة التشييع منذ ساعات الصباح من المستشفى الحكومي في مدينة سلفيت، وصولًا إلى مسقط رأسه في بلدة بيت ريما، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه في مسجد “أبو بكر الصديق”، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة، وسط هتافاتٍ وطنية مُنددّة بجرائم الاحتلال.

500 مواطن

وفي طولكرم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم خلال يومين متواصلين، طالت نحو 500 مواطن بينهم أطفال ونساء.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان صحافي، أن الاحتلال نقل نحو 150 مواطنا منهم إلى أحد معسكراته، وأبقى على 20 مواطنا معتقلا لديه.

حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى 5650

وأشار البيان إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى 5650، علمًا أن حالات الاعتقال تتضمن من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عملية اقتحام واسعة لمخيم نور شمس، استمرت ليومين، أسفرت عن وقوع إصابات، وتسجيل اعتقالات، وقصف منازل، وتدمير الشوارع والبنى التحتية، وممتلكات المواطنين ومنازلهم، والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها.

اعتقال “سري” لأسابيع

وفي سياق ملف الاعتقالات، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف العمال من غزة لعدة أسابيع “بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة” بعد بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، “وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.

وأضافت المنظمة في تقرير حقوقي، “ما يزال آلاف آخرون عالقين في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة قانونية وعُرضة للاعتقال”.

وأشارت إلى أن “المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر اعتقلوا في إسرائيل وقواعد عسكرية في الضفة الغربية، وأفادت تقارير أنه تم استجواب بعضهم… وأُطلق سراح أكثر من 3,000 شخص ونُقلوا إلى غزة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سلطات الاحتلال لم تعلن عن عدد عمال غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وعدد المحتجزين، أو الذين ما زالوا محتجزين.

وقالت ميشال رندهاوا، مسؤولة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف العمال لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي بدون توجيه تهم إليهم، وأخضعت بعضهم على الأقل لسوء المعاملة المهينة”، مضيفةً أن لا شيء يبرر “الاعتداء على عمال كانوا قد حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل”.

وأوضح التقرير أنه بحلول السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان لدى 18,500 عامل من غزة تقريبا تصاريح للعمل في إسرائيل، رغم أن عدد من كانوا في إسرائيل يومها ليس واضحا.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة عمال من غزة اعتقلتهم سلطات الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ثلاثة منهم كانوا ضمن مجموعة صغيرة أُطلق سراحها إلى الضفة الغربية قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وأُطلق سراح العامل الآخر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غزة.

حاول أحد العمال الذهاب إلى الضفة الغربية بعد معرفته بإلغاء تصريح عمله. قال إنه أوقف عند حاجز عسكري للاحتلال في الطريق، وعُصبت عيناه وقُيّدت يداه بإحكام، ثم نُقل إلى سجن “عوفر”.

عامل من غزة: أجبروني على خلع كل ملابسي… والتقطوا صورا لي… ضربوني ضربا مبرّحا، وبقيت عاريا أثناء ذلك

وأضاف “أجبروني على خلع كل ملابسي… والتقطوا صورا لي… ضربوني ضربا مبرّحا، وبقيت عاريا أثناء ذلك، وكان الأمر مهينا… وكان الجزء الأسوأ عندما كانت الكلاب تهاجمني. كنت معصوب العينين ومكبلا، ولم أكن أعرف ما إذا كان ثمة شخص ما يسيطر على الكلاب أم تُركت طليقة لمهاجمتي. شعرت بالرعب”.

وقال عامل آخر إن الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في النقب داخل أراضي الـ48 اعتقلته مع عمال آخرين واقتادتهم إلى قاعدة “أوفاكيم” العسكرية.

أضاف: “أجبرونا على خلع ملابسنا. كنا عراة تماما. أعطونا حفاضات لنرتديها وأفرولات بيضاء رقيقة…. بقينا معصوبي الأعين ومقيدين بأربطة بلاستيكية على أيدينا وأرجلنا لمدة 10 أيام… ظللنا نسأل عن سبب اعتقالنا، لكن لم نتلقَّ أي رد، بل فقط اعتداءات لفظية وتهديدات بالقتل”.

وقال إنه تعرض للضرب لساعات، وسُحب على منطقة حصوية ووجهه إلى الأسفل، ثم رُبطت يداه المكبلتان بجدار أو سياج وضُرب مجددا.

أضاف: “كل مرة كنت أسقط أرضا، أُجبر على الوقوف، وأُضرب ثانية لأسقط على الأرض. ومع كل ضربة وسقوط، كانت الأربطة البلاستيكية التي تربط يدي تصبح أكثر إحكاما وإيلاما”.

أمضى أربعة أو خمسة أيام أخرى في سجن “عوفر”، ثم أُطلق سراحه ليتوجه إلى الضفة الغربية.

وقال عامل آخر يعمل في رهط إنه اعتقل مع عمال آخرين ونُقل معهم إلى مركز شرطة رهط في 9 تشرين الأول/أكتوبر أو نحو ذلك. وبينما كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، “كانت قوات الاحتلال تشتمنا باستمرار… وتهددنا بالقتل… احتُجزنا 12 ساعة. لم يُسمح لنا بالحصول على الماء أو استخدام الحمام”.

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال نقلت الأسير إلى سجن “عوفر” وأخضعته للتحقيق. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أفرجت سلطات الاحتلال عنه وسُلّم إلى مسعفي “الهلال الأحمر”، الذين نقلوه بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث عالج طاقم المستشفى جراحه. رأت هيومن رايتس ووتش الندوب على معصميه.

وقال أحد العمال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن مريضا بالسرطان كان معه في سجن “عوفر” استشهد بعد بضعة أيام وهو يتألم.

وقالت منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان “چيشاة-مسلك” و”هموكيد” لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلات في غزة التي لم تتلقَّ أي خبر من أقاربها بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر بدأت بالاتصال بهما. طلبت المنظمتان الإذن بزيارة المعتقلين ومكالمتهم هاتفيا والحصول على معلومات عن وضعهم القضائي، ولكن بدون جدوى.

وقالت المحامية من هموكيد نادية دقة: “لم يكن لدينا أي اتصال مع عمال غزة أثناء اعتقالهم. هذا أشد أنواع الاعتقال السري”.

في 23 تشرين الأول/أكتوبر قدمت ست منظمات حقوقية في إسرائيل التماسا عاجلا إلى “المحكمة العليا” الإسرائيلية، تعلن فيه أن “السلطات الإسرائيلية رفضت تقديم أي معلومات حول مكان اعتقال العمال، والقانون الذي يُحتجزون بموجبه، وإلى متى”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها: “ما يزال وضع آلاف العمال من غزة الذين فروا أو أطلق سراحهم إلى الضفة الغربية غير واضح. يقيم عديدون في مآو مؤقتة توفرها السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية. ثمة تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمالا من غزة كانوا يقيمون في منازل خاصة”.

ارتفاع وتيرة الاستيطان

وفي ملف الاستيطان بالضفة الغربية، كشف تقرير صدر عن جمعية حقوقية إسرائيلية، الجمعة، عن تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت حركة “السلام الآن” المختصة برصد الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، “في أعقاب ثلاثة أشهر من الحرب في غزة، نشهد طفرة غير مسبوقة في أنشطة الاستعمار، بما في ذلك بناء البؤر الاستعمارية والطرق والأسوار”.

وأضاف التقرير: “يواصل المستوطنون سيطرتهم على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، مما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني. وإلى جانب عنف المستعمرين المستمر، سلطت التقارير الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الضوء على إنشاء بؤر استعمارية وتعبيد الطرق، مما ساهم في انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية”.

وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقا استعماريا غير شرعيا، بالإضافة إلى إغلاق المستعمرين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وقالت “السلام الآن” إن المستعمرين يستغلون العدوان على غزة “لتثبيت الوقائع على الأرض والسيطرة بشكل فعّال على مناطق واسعة في المنطقة (ج)، حيث يقرر المستعمرون مكان بناء البؤر والطرق الاستعمارية متجاهلين الوضع القانوني للأرض”.

وأضافت: “تسمح البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بالبناء المتهور والاستيلاء على الأراضي دون رادع تقريبا، مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون (الإسرائيلي). والنتيجة ليست فقط الإضرار الجسدي بالفلسطينيين وأراضيهم، بل أيضًا تحول سياسي كبير في الضفة الغربية”.