مؤسسات دينية ومرجعيات صوفية كبرى في الجزائر تهاجم السياسة الأمريكية في فلسطين و”تتوعدها بالهزيمة”

الجزائر- “القدس العربي”:

شنّت مؤسسات دينية في الجزائر، بعضها ذات طابع رسمي، هجوما لاذعا على السياسة الأمريكية على خلفية اصطفافها مع إسرائيل في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية لاستمرار الثورة في فلسطين ووجوب نصرة أهلها.

وقال المجلس الإسلامي الأعلى وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية في الجزائر، في بيان شديد اللهجة، إن “على الثورة أن تستمر ولا يصح أن يخبو أوارها، ولا يكل سعيرها ما دام وقودها الأرواح ومرماها الحرية وغايتها الانتصار، ولها في وحدة الفصائل وتناصر أفرادها ومناضليها مرجع وقوة”.

وأضاف المجلس “إنها قوة الوحدة التي اهتدى إليها الفلسطينيون على أرض الجزائر، حيث تبين لهم أن النصر طريقه وحدة الصف وضم الجهود واسترجاع كل متاع، وكان مثالهم النصر المؤزر الذي أحرزته الثورة الجزائرية على أعتى قوة من قوة بني صهيون حيث تظافرت قوات الحلف الأطلسي لنجدة جيوش الاستعمار الفرنسي، ولكن العزم عزمُ الثورة على الانتصار فت في عضد المعتدين وأجبرهم على الانكسار”.

وتابع المجلس الذي خرج عن اللغة الدبلوماسية المعتادة في بياناته “سيهزم الجمع ولو أزرته أمريكا، وسينكسر الظلم أمام تصميم الثوار ويسترخس ثمن الحرية سبعون سنة من القهر والحقرة (مصطلح جزائري يعني الظلم) لن يمحوها إلا وقود الأرواح، نعم مثل الأرواح التي أزهقت منذ سبعين سنة من الاستهانة والقهر والتشريد”.

وأبرز المجلس الإسلامي الأعلى أن “أبناء المخيمات يدركون الذل والمهانة التي تعرض لها أباؤهم المهجرون والمطرودين من بيوتهم، وما لهم من مفر إلا أن يثأروا للمهجرين المطرودين مهما كان الثمن”.

وأردف بنبرة داعية للفداء “فعلى الثورة التي باغتت العدو ذات سبت وهم يسبتون في السابع من أكتوبر، أن تتواصل مستهينة بكل التضحيات فمن الإقدام بالتضحية يندلع نور فجر الحرية، ويتطهر الاقصى من رجس المحتلين، وقديما قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم “أطلب الموت توهب لك الحياة””. وختم بالقول “فلتنتصر الثورة وليخسأ المهرولون”.

من جانبه، أصدر مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي في غرداية جنوب الجزائر، وهو أبرز مرجعيات المذهب الإباضي، بيانا يؤكد فيه “وجوب الوقوف وقفة صادقة لنصرة إخواننا في العقيدة ومساعدتهم ماديا ومعنويا، داعيا الأمم وباقي الضمائر الحية أن يقفوا مع الشعب المنكوب نصرة للحق”.

ودعا المجلس الأمة الإسلامية لتوحيد كلمتها ورص صفوفها حكاما ومحكومين من أجل نصرة فلسطين، موجها دعوة خاصة لمن وصفهم بـ”الذين نكبوا عن الصراط وسقطوا في براثن التطبيع مع الكيان المحتل أن يراجعوا أنفسهم ويصححوا مواقفهم”.

وحمّل المجلس الإدارة الأمريكية وحلفاءها المسؤولية التاريخية لمشاركتها ومباركتها لهذه التصفية العرقية وجرائم الحرب المرتكبة في فلسطين. وأشار إلى أن ما يجري يتم بدعم فاضح من الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين على قاعدة ازدواجية المعايير والنفاق وتبني الأضاليل والأكاذيب، الذين جندوا لها مختلف وسائل الإعلام.

بالمقابل، قال المجلس إنه يحيّى مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده أمام آلة الدمار والبطش الصهيونية، وبارك انتصاراته وبطولاته وتمسكه بأرضه ليؤكد على أحقيته في وطنه ما بقي دم يسري في عروقه، مستنكرا “وحشية الاحتلال الصهيوني التي لم تسلم منها لا المستشفيات، ولا المساجد، ولا المدارس، ولا التجمعات السكنية، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية أمام مرئ ومسمع من العالم كله”.

كما أكد أعيان المذهب الإباضي اعتزازهم بالهبة التضامنية الواسعة التي شهدتها ولا تزال تشهدها مدن الجزائر نصرة لإخوانهم في غزة وفي فلسطين في تناغم تام مع خيارات ومساعي الدولة الجزائرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية.

وفي موقف آخر، أعلنت الخلافة العامة العالمية للطريقة التيجانية التي يقع مركزها في مدينة عين ماضي بالجزائر، وقوفها المطلق مع الفلسطينيين في معركتهم دفاعا عن قضيتهم وقضية المسلمين العادلة.

وأوضح بيان للطريقة التي لديها ملايين الأتباع في أفريقيا والعالم أن خليفتها العام يؤكد السير على خطى أسلافه الواقفين بثبات مع الحق الفلسطيني منذ نشأة القضية، مشيرة إلى أن “الوقوف مع فلسطين يأتي وفاء لهذه المسيرة الشريفة وإيمانا بأن هذه القضية هي إحدى ثوابت الطريقة والوطن والأمة”.

ووجهت الخلافة العامة للطريقة التيجانية نداء إلى الأمة الإسلامية من أجل نبذ الحياد وإعلان “الانحياز التام” للحق الفلسطيني والعمل “دون هوادة” للدفاع عنه. وشددت على أنه “من مسؤوليتنا الشرعية والروحية والوطنية أن نعلن تضامننا المطلق مع إخواننا الفلسطينيين ضد الغاصبين ومن وقف في صفهم من قوى الاستكبار العالمي”.

وحول ازدواجية المعايير الدولية، استنكرت الطريقة الانحياز العالمي المكشوف ضد الحق الشرعي للشعب الفلسطيني، مؤكدة تضامنها المطلق مع إخواننا الفلسطينيين ضد الغاصبين الصهاينة. ولفتت إلى أن “المعركة العالمية بين حزبي الحق والباطل قد ارتقت طورا جديدا وتطورت هذه الأيام إلى انحياز عالمي مكشوف ضد الحق الشرعي والتاريخي للقضية الفلسطينية، باعتبارها أم القضايا العربية والإسلامية، لاسيما بعد مجزرة مستشفى المعمداني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وفي نفس السياق، نددت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بـ”الهجمات الهمجية والجرائم البشعة وغير الأخلاقية التي ارتكبت على مرأى ومسمع من الجميع من قبل الصهاينة المدعمين من طرف أمريكا وحلفائها على الشعب الفلسطيني”.

وذكرت في بيان لها أن “الوقت قد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة لردع العدو الصهيوني الذي يزرع الفساد في أرض الإسراء والمعراج”، مؤكدة في نفس الوقت أن “ما يحدث في غزة من قبل المحتل الصهيوني بقتل الأطفال والنساء وكبار السن وقصف المستشفيات مجزرة وجريمة لا تغتفر”.

وأهابت الجمعية بجميع الدول العربية والإسلامية إلى “الوقوف جنبا إلى جنب لإيقاف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني”، مشيدة في الوقت ذاته بـ”موقف الدولة الجزائرية الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته مع إدانة العدوان الصهيوني الشنيع على المواطنين العزل في غزة، باعتباره إبادة جماعية وجريمة حرب ضد الإنسانية”.