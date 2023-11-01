مؤسسات فلسطينية تدعو لوقف “الجرائم” الإسرائيلية بحق الأسرى

رام الله: دعت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، الأربعاء، إلى وقف “الجرائم الإسرائيلية” بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد حصولها على فيديو يوثق مشاهد “صادمة” لما يتعرض له الأسرى بسجون إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها: هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وأفادت المؤسسات، “تلقينا مشاهد صادمة عبر الفيديو، يتضمن جنودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل، في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم”.

ودعت “أحرار العالم الذين ما زالوا يؤمنون أن من حق الفلسطيني ممارسة النضال، في سبيل حريته وحرية أرضه، أن يمارسوا دورهم في وقف هذه الجرائم”.

وأضافت أن “هذا الفيديو هو جزء من مجموعة مقاطع مصورة أخرى، يقوم جنود الاحتلال بتصويرها لمواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم في ظروف مُهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون”.

وأوضحت أنها حصلت على “معطيات وشهادات من معتقلين، أُفرج عنهم لاحقا بعد فترة وجيزة من اعتقالهم خلال الفترة الماضية، وكذلك شهادات من عائلاتهم، تعكس تفاصيل مروعة لجرائم ممنهجة ومكثفة، وهي في تصاعد مستمر”.

وأشارت إلى أن تلك التفاصيل وصلت “حد التهديدات المباشرة بإطلاق النار، إضافة إلى استخدام جنود الاحتلال للضرب المبرح والتحقيق الميداني، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية”.

ومن جملة تلك الأساليب، وفق البيان، “تخريب وتكسير في المنازل، والاعتداء على عائلات المعتقلين قبل اعتقالهم، واستخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال، واستخدام عائلات المعتقلين كرهائن”.

وقالت مؤسسات الأسرى إن “الاحتلال يمارس هذه الجرائم علنا، مع مواصلة القوى الدولية بدعمه، دون أدنى اعتبار إلى أصوات الأحرار في العالم”.

وانتشرت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تنكيل جنود إسرائيليين بفلسطينيين بالضفة الغربية، وإهانتهم وسحلهم وضربهم، وتعمّد استخدام أساليب تمس كرامتهم.

والثلاثاء، قالت حركة “حماس” الفلسطينية، إن المشاهد المتداولة بشأن تعذيب الجنود الإسرائيليين لأبناء الضفة الغربية، “تذكّر بالنازية والفاشية”.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظا في حجم الاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين، بالتوازي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقول مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 قبل الحرب على غزة، فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 آخرين.

(الأناضول)