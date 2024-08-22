سياسة | عربي | فلسطين

مؤسسات فلسطينية تطلق حملة للتبليغ عن معتقلي ومفقودي الحرب في غزة

منذ 56 دقيقة

أسرى فلسطينيون وضعهم جنود الاحتلال في شاحنة عسكرية بعد اعتقالهم من قطاع غزة

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غزة- “القدس العربي”:

ضمن المساعي الرامية للكشف عن آلاف الفلسطينيين الذين اختفوا قسرا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، رابطاً إلكترونياً خاصاً بعائلات المعتقلين، للتبليغ عن كافة المواطنين المعتقلين داخل سجون الاحتلال، أو المفقودين منذ بداية الحرب.

وأوضحت الهيئة والنادي، أن إطلاق الرابط جاء بهدف إعداد قاعدة بيانات عن أسرى قطاع غزة، ومَن هم في عداد المفقودين، والعمل على الكشف عن مصيرهم، ومتابعتهم لاحقاً.

وطالبت المؤسستان العائلات في كافة محافظات قطاع غزة بتعبئة البيانات المطلوبة من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لذلك.

ودعتا عائلات معتقلي غزة الذين لم يتواصلوا مع المؤسسات من قبل لمعرفة مصير أبنائهم، لاستخدام الرابط الجديد.

وفي قطاع غزة، هناك مئات العوائل التي تجهل أي معلومات عن أبنائها المفقودين، ولا تعرف إن كانوا معتقلين في سجون الاحتلال، حيث يُخفي مصيرهم، أو أنهم قضوا في هجمات إسرائيلية، وسقطوا إما تحت ركام المنازل المدمرة التي لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها، أو في مناطق قريبة من الحدود، يصعب أيضا الوصول إليها.

هذا وسبق وأن رفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، طلبات عوائل أسرى بالكشف عن مصير أبنائها، وأبقت الأمر طي السرية.

وكان عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق الاحتلال سراحهم مؤخرا بعد اعتقالهم من قطاع غزة، كشفوا عن أسماء آخرين لا زالوا في الأسر، ولم يجرِ تبليغ عوائلهم باعتقالهم، كما لم تسمح سلطات الاحتلال للمحامين بالالتقاء بهم.

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