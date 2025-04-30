مؤسسات فلسطينية توجه نداء عاجلا لـ”الصحة العالمية” لإنقاذ الأسرى في سجون إسرائيل

أسير من قطاع غزة أطلق سراحه من سجون الاحتلال وتظهر على جسده آثار التعذيب

غزة- “القدس العربي”:

وجّهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، نداء عاجلا إلى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، طالبته خلاله بتدخل دولي فوري، في ظل تصاعد الأزمة الصحية بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استمرار الجرائم الممنهجة والسياسات التي تهدف إلى قتل المزيد منهم.

وسلطت مؤسسات الأسرى وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في النداء الضوء على تفشي واسع النطاق لمرض (الجرب- السكايبوس) وعدوى “الأميبا”، إضافة إلى أمراض جلدية خطيرة، وأمراض الإسهال المزمن، والتقيؤ المستمر، الذي يعاني منه الأسرى.

وقالت إن هذا الأمر يقابل بـ”تجاهل طبي ممنهج من قبل منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يندرج في إطار الجرائم الطبية التي تصاعدت منذ بدء الإبادة وبشكل غير مسبوق”.

وأكدت المؤسسات أن كل أسير تمت زيارته من قبل الطواقم القانونية، يعاني على الأقل من مشكلة صحية واحدة، الأمر الذي يعكس مستوى الكارثة الصحية.

وكتبت مؤسسات الأسرى في النداء “هذه ليست مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل كارثة إنسانية”، وقد أشارت إلى استشهاد ما لا يقل عن 65 أسيرا فلسطينيا، من بينهم طفل ارتقى نتيجة تعرضه لـ”جريمة مركبة” بسبب إصابته بالمرض وتعرضه لجريمة التجويع في سجون الاحتلال، حيث سقط هؤلاء بعد تاريخ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار النداء إلى تفشي واسع للأمراض في مختلف السجون وتحديدا في سجون “النقب، مجدو، جلبوع، وعوفر”.

وقالت المؤسسات إن الأطفال المعتقلين في سجن “عوفر” تُظهر عليهم أعراض أمراض جلدية غير مشخصة أو معالجة، في ظل حرمان ممنهج من مستلزمات النظافة الأساسية والرعاية الطبية.

وطالب النداء منظمة الصحة العالمية، بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للمعايير الصحية الدولية واتفاقيات جنيف، وتوفير الأدوية الضرورية والرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك التحويل للمستشفيات الخارجية للحالات الحرجة.

وطالبت كذلك بتشكيل رقابة طبية دولية مستقلة داخل سجون الاحتلال، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وأكد النداء أن “الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة يشكّل معاملة قاسية، لا إنسانية ومهينة”، وشدد على وجوب تدخل المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بشكل فوري لإنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال.

وتعتقل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في سجونها. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، صعّدت من إجراءاتها العقابية، حيث يشتكي الأسرى الذي يطلق سراحهم من عمليات تعذيب ممنهجة وعنيفة، ومن تعرضهم للإهمال الطبي، وعدم حصولهم على العلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، في الوقت الذي يقدم لهم طعام سيئ كما ونوعا.

ووثق الأسرى إفادات تؤكد ترك الكثير منهم بدون علاج حتى فارقوا الحياة في سجون الاحتلال، ضمن خطة التضييق والعقاب التي أقرها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي السياق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن هناك 31 أسيرة داخل سجون الاحتلال، يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية للغاية.