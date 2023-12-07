سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مؤسسات يهودية توجه رسالة لبايدن تدعوه فيها لوقف إطلاق النار في غزة

7 - ديسمبر - 2023

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واشنطن: دعا مئات من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومؤسسات يهودية بالولايات المتحدة، في رسالة للرئيس جو بايدن، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها الرسالة Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.

وأكدت الرسالة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.

ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمن أسماء العديد من رجال دين يهود.

وجاء فيها: “نجتمع للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الأمن الجماعي والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

يشار إلى أن متدربين في البيت الأبيض بعثوا برسالة إلى بايدن، أمس الأربعاء، دعوا فيها إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، دعا أكثر من 400 مسؤول سابق وحالي إدارة بايدن للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، عبر رسالة بعثوا بها للإدارة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول شكرا لكم:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 10:03 م

    هؤلاء أشرف من المهرولين.

    رد

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