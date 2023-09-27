مؤسسة أبحاث: منصة إكس تعطل خاصية الإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات

سيدني: قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، المملوكة لإيلون ماسك عطلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة أستراليا.

وذكرت مؤسسة (ريسيت.تِك أستراليا) أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة إكس أزالت الأسبوع الماضي فئة “السياسة” من قائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المؤسسة أن المستخدمين مازال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى إكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.

ولم يتسن التواصل بعد مع إكس للحصول على تعليق.

(رويترز)