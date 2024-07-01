اقتصاد | أخبار

مؤسسة ترامب تعلن عن مشروع جديد في السعودية

منذ 32 دقيقة

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: أعلنت منظمة ترامب أنها ستقوم ببناء برج ترامب في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الاثنين.

وبالتعاون مع مطور سعودي، تسعى منظمة ترامب إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتأتي الخطوة بعد أن استثمرت الحكومة السعودية 2 مليار دولار مع صهر الرئيس السابق ترامب ، جاريد كوشنر.

وسيكون المبنى أول مشروع تطويري لمنظمة ترامب في المملكة العربية السعودية.

وقال إريك ترامب، نجل الرئيس السابق ونائب الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: “نحن سعداء بتوسيع نطاق وجودنا في الشرق الأوسط وتقديم معايير الفخامة التي يتميز بها ترامب إلى المنطقة من خلال علاقتنا الطويلة الأمد مع دار العالمية” . “يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لإنشاء مشاريع تطويرية بارزة تنضح بالفخامة والجودة والرقي”.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا بعد أسابيع من إعلان شركة دار العالمية للتطوير العقاري عن صفقة ترخيص لمجمع فندقي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عُمان . ولا تمتلك منظمة ترامب هذا المشروع ولا تديره.

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