مؤسسة حقوقية: الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تعيق تقديم الخدمات الأساسية

رام الله: قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية ، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية “تعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين” وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقرير، أن سياسات إسرائيل اقتطاع جزء من مستحقات الضرائب الفلسطينية وعدم وفاء العديد من المانحين بالتزاماتهم المالية بشكل سلبي وخطير على أداء الحكومة الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى تراجع قدرة الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبشكل أكبر على الفئات الأكثر فقرا وتهميشا وعدم القدرة على الدفع لموردي الخدمات بما يشمل المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعثر برنامج المساعدات النقدية الذي تستفيد منه الفئات الأفقر في المجتمع.

كما لفتت إلى صرف الحكومة راتبا جزئيا منذ شهر أيلول/سبتمبر 2021 للعاملين في القطاع العام، ما دفع بعض فئات الموظفين (مثل المعلمين والأطباء) إلى إعلان الإضراب الأمر الذي أعاق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووصفت المؤسسة إسرائيل بأنها “المنتهك الأول والأساس لحقوق الإنسان الفلسطيني الجماعية والفردية، في ممارساتها سياساتها الاستعمارية التوسعية، والعقبة الأولى التي تحول دون تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه”.

ورصدت المؤسسة في تقريرها عن العام 2022 “تصاعدا خطيرا في إجراءات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه ونهب الأراضي والاستيلاء عليها، مترافقة مع تقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، ومداهمة المؤسسات الأهلية والتعليمية واقتحامها، وازدياد وتيرة الإعدامات الميدانية”.

ووثقت المؤسسة تزايد حالات ممارسة إسرائيل الإعدام خارج القانون، خاصة في الضفة الغربية 159 حالة في العام 2022، مقارنة بما معدله 45 حالة سنوياً في السنوات الخمس السابقة.

وبحسب المؤسسة ، شهد عام 2022 ارتكاب المستوطنين 1431 اعتداء بحق المدنيين الفلسطينيين أفراداً وممتلكات، وصدور أوامر عسكرية بمصادرة ما يزيد على 29 ألف دونم لأغراض استيطانية توسعية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية 11 أمراً احتلالياً لإخلاء أراضٍ معظمها زراعية، و158 مخططا استيطانيا للبناء والتوسّع في 78 مستوطنة، وإصدار أوامر بمصادرة ما لا يقل عن 1237 دونماً تحت ذرائع مختلفة.

وأشارت المؤسسة إلى رصد وزارة الإعلام الفلسطينية 573 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية، تركز معظمها في 227 صحافياً و58 صحفية، و75طاقماً صحفياً، وحجب أكثر من 105 صفحات إعلامية وحسابات تابعة لصحافيين وصحافيات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحريض إسرائيلي.

وعلى الصعيد الداخلي، وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 196 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية، 46 حالة منها خاصة بإناث، فيما بلغ إجمالي عدد شكاوى الحق في السلامة الجسدية 542 شكوى.

كما وثقت 182 شكوى حول الاحتجاز دون إبراز مذكرة قانونية صادرة عن النيابة العامة أو أمر قضائي صادر عن المحاكم المختصة، و58 شكوى بانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير.

ورصدت الهيئة 26 شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي، و210 شكاوى تتصل بانتهاكات الحق في تقلد الوظائف العامة، و13 شكوى بالمنع من السفر دون وجود أمر قضائي.

وبحسب الهيئة ، فإن مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لجملة من الانتهاكات والمضايقات التي ترتكبها جهات رسمية أو أطراف أخرى غير رسمية قد تصل للقتل أو الخطف أو الاعتقال والتعذيب والتهديد وإيذاء الأسرة والتشهير.

(د ب أ)