مؤسسة حقوقية تطالب قبرص الرومية باعتقال جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة

نيقوسيا: طالبت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، سلطات قبرص الرومية بالقبض الفوري على جندي إسرائيلي متواجد حاليا على أراضيها لتورطه بارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة (مقرها بروكسل) على موقعها الرسمي وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة.

وقالت المؤسسة إنها تقدمت بشكوى جنائية رسمية إلى سلطات جمهورية قبرص الرومية للمطالبة بالقبض الفوري على الجندي الإسرائيلي من الطائفة الدرزية “تامر ملا” الموجود على أراضي البلاد منذ 18 يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب المؤسسة، فإن “ملا” خدم في “الكتيبة 101 للمظليين التابعة للواء 35 للمظليين” في الجيش الإسرائيلي، والتي “لعبت دورا محوريا في تدمير المدن والمستشفيات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية”.

وتضمنت الشكوى “توثيقا دامغا لمشاركة تامر ملا الشخصية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، بما في ذلك قيامه بتصوير ونشر “التدمير المتعمد لمنازل المدنيين في خان يونس (جنوب) وجباليا (شمال) ودير البلح (وسط)، باستخدام الجرافات والعبوات الناسفة والنيران المباشرة”.

كما نشر الجندي الإسرائيلي مشاركته في “حرق المباني السكنية، قبل وبعد عمليات التفتيش، كممارسة دمار شائعة”، وكذلك مشاركته في تدمير مدرسة جباليا الابتدائية للبنين (شمال) في مايو/ أيار 2024 وتوثيق مشاهد التدمير ونشرها.

كما أشرف “ملا” في 26 فبراير/ شباط 2024، ووثّق الإخلاء القسري للمدنيين من مستشفى ناصر في خان يونس والذي كان يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح ومئات المرضى، وفق المصدر ذاته.

والاثنين الماضي، أعلنت “هند رجب” أن السلطات البلجيكية اعتقلت واستجوبت جنديين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سابقة هي الأولى في أوروبا.

ووقتها قالت المؤسسة في بيان: “بعد احتجازهما (الجنديين)، تم استجوابهما رسميا وإطلاق سراحهما، وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه يتم حاليا إجراء تحقيق جنائي”.

وتبذل مؤسسات عديدة في العالم، بينها “هند رجب”، جهودا مكثفة لملاحقة ومساءلة العسكريين الإسرائيليين على جرائم الحرب في غزة.

و”هند رجب” اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)