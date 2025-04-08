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مؤسسة صحافية بغزة تعلن استشهاد أحد مراسليها أصيب في غارة إسرائيلية الإثنين

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت مؤسسة صحافية في غزة قريبة من حركة الجهاد الإسلامي استشهاد أحد مراسليها متأثرا بجروح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية الإثنين.

وقالت وكالة “فلسطين اليوم” المحلية في بيان “استشهد فجر اليوم الصحافي أحمد منصور مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال خيمة الصحافيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس” فجر الإثنين.

وذكرت أن منصور متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

ونعى التجمع الإعلامي الفلسطيني التابع للجهاد الإسلامي في بيان منصور “الذي استشهد في واحدة من أفظع جرائم الحرب ضد الصحافيين والإعلاميّين الفلسطينيين في قطاع غزة باستهداف خيمة الصحافيين بشكل متعمد ومباشر”.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية فجر الإثنين خيمة للصحافيين في مستشفى ناصر بخان يونس متسببة باستشهاد المصور في وكالة فلسطين اليوم حلمي الفقعاوي وإصابة تسعة صحافيين آخرين من بينهم المصور حسن اصليح.

كما أدت الغارة إلى إحراق عدد من الخيام التابعة للصحافيين المحليين.

(أ ف ب)

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