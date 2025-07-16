“مؤسسة غزة الإنسانية” تعلن “مقتل” 20 فلسطينيًا عند مركز توزيع مساعدات في خان يونس

غزة: أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، أن 20 فلسطينيًا لقوا حتفهم، الأربعاء، عند مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس، جنوب قطاع غزة، في حادثة جديدة ضمن سلسلة من الحوادث الدامية التي ترافق عمل المؤسسة في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أن “19 من الضحايا قضوا دهسًا، فيما توفي شخص واحد طعنًا، وسط التدافع وحالة من الفوضى الخطيرة”.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد الضحايا بلغ 21 شهيدًا، بينهم 15 قضوا اختناقًا بعد إطلاق قنابل غاز وسط الحشد، ما تسبّب في حالة من الذعر والتدافع، وذلك في مركز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب مدينة خان يونس، فجر الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي: “للمرة الأولى يتم تسجيل شهداء جراء الاختناق والتدافع الشديد في مراكز توزيع المساعدات”، متهمة الاحتلال الإسرائيلي و”المؤسسة الأمريكية” بـ”ارتكاب مجازر بطريقة ممنهجة وبأساليب متنوعة بحق المجوّعين”.

واتهمت المؤسسة حركة “حماس” بالمسؤولية عن الفوضى، قائلة: “لدينا أسباب موثوقة تدفعنا للاعتقاد بأن عناصر داخل الحشد- مسلحين ومنتمين إلى “حماس”- تعمّدوا إثارة الاضطرابات”، مشيرة إلى أنه تم رصد وجود أسلحة نارية للمرة الأولى، تمت مصادرة إحداها، كما “تعرض أحد موظفينا الأمريكيين للتهديد بسلاح ناري”.

شبان ينقلون شهيدا ارتقى خنقا في مركز المساعدات الأمريكية شمال رفح، ويروون تفاصيل ما جرى بالمكان. pic.twitter.com/xpsLvA2OdV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 16, 2025



وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في غزة أواخر أيار/مايو الماضي، في ظل حظر إسرائيلي تام استمر لشهرين على دخول المساعدات، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من سقوط مجمل سكان القطاع في هاوية المجاعة. إلا أن عمليات التوزيع التي تقوم بها المؤسسة كثيرًا ما تشهد فوضى دموية، وسط اتهامات بغياب آليات تنظيم فعّالة، وشبهات باستخدامها كغطاء لخدمة أهداف الجيش الإسرائيلي.

وترفض معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التعاون مع المؤسسة، معتبرة أنها تفتقر إلى المعايير المهنية والحيادية، وتساهم في زيادة معاناة المدنيين بدلاً من تخفيفها.

وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد صرح، الثلاثاء، أن “875 فلسطينيًا قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء حتى تاريخ 13 تموز/يوليو، من بينهم 674 قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية”.

وفي إحصائية موازية، قالت وزارة الصحة في غزة التابعة لـ “حماس” إن 844 شخصًا استشهدوا في ظروف مماثلة، منذ بدء عمل المؤسسة في القطاع.

وتأتي الحادثة الجديدة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الناتج عن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 21 شهرًا، والتي حولت قطاع غزة إلى أنقاض، وأدخلت سكانه، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، في حالة جوع ونزوح وانهيار شامل للخدمات الصحية.

(أ ف ب)