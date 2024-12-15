مؤسسة فرنسية تلغي عرض “التانغو الأخير في باريس” بعد جدل حول مشهد اغتصاب

صورة ملتقطة في 5 مارس 1972، لمارلون براندو والمخرج برناردو بيرتولوتشي (يمين) أثناء تصوير "التانغو الأخير في باريس". ا ف ب

باريس: أعلنت مؤسسة “سينيماتيك فرانسيز”، المعنية بالأعمال السينمائية، السبت، إلغاء عرض فيلم “لاست تانغو إن باريس”، وهو عمل يتضمّن مشهد اغتصاب صُوّر من دون موافقة الممثلة ماريا شنيدر، بعد احتجاجات أطلقتها جمعيات نسوية.

وقالت المؤسسة، في منشور عبر منصة أكس: “من أجل تهدئة النفوس، تلغي السينماتيك فرانسيز عرض فيلم لاست تانغو إن باريس، الذي كان مقرراً الأحد عند الساعة الثامنة مساء”، مضيفة: “إن سلامة جمهورنا وموظفينا تأتي قبل كل الاعتبارات الأخرى”.

يتناول الفيلم، الذي يعود إلى العام 1972، علاقة تجمع بين أرمل أمريكي وامرأة شابة التقى بها في باريس.

ويتضمّن مشهد اغتصاب أثار غضب الفاتيكان، ودخل تاريخ السينما، قبل أن يصبح بعد سنوات رمزاً للعنف الجنسي في المجال السينمائي. ومع أنّ المشهد يتضمن محاكاة لهذا الفعل الجنسي، إلا أنّه فُرض على الممثلة التي كانت قاصراً آنذاك وأثّر نفسياً عليها. وفور طرح الفيلم، تحدثت شنيدر عن الموضوع، مشيرة إلى “اغتصاب” من الممثل والمخرج، الذي قرر تصوير المشهد من دون أخذ موافقتها.

وندّدت الممثلة جوديت غودريش، أحد وجوه حركة “مي تو” في فرنسا، بقرار عرض الفيلم مجدداً، مستنكرة خصوصاً عدم احترام الممثلة التي توفيت في العام 2011.

وأشارت نقابة SFA-CGT إلى أن “تصوير مشهد اغتصاب وعرضه أمر مرفوض”، مضيفة: “اليوم، لدينا إدراك. لا يمكننا التظاهر بعدم فهم أبعاد مشهد الاغتصاب هذا”.

(أ ف ب)