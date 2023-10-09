سياسة | عربي | فلسطين

مؤسسة فلسطينية تحذر من دعوات مستوطنين لـ”اغتيال خطيب الأقصى”

منذ ساعة واحدة

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القدس: حذرت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس (فلسطينية أهلية)، الإثنين، من “خطر حقيقي على خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد تهديد مستوطنين إسرائيليين باغتياله”، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي مكروه يمسه.
جاء ذلك في بيان مقتضب للهيئة التي يرأسها صبري، مساء الاثنين.
وقالت الهيئة: “نحذر بشدة من خطر حقيقي يحوم حول الشيخ عكرمة صبري (85 عاما)”، وأضافت أن معلومات وصلتها “عن تهديد وتحريض من قبل المستوطنين لاغتياله”.
وأوضحت أن “نشطاء يهود نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تقول: القضاء على عكرمة صبري الآن”.
وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يمس سماحة الشيخ عكرمة والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين”، مطالبة “الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل”.
من جانبه، قال طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، في بيان وصل الأناضول، إن “هناك دعوات متصاعدة تحرض على تصفيته من شخصيات يهودية معروفة ومؤثرة لديها جمهور واسع”.
وأضاف: “نرى أن الخطر على حياة الشيخ عكرمة أصبح حقيقياً وخاصة في ظل الأجواء الفاشية التي تسود في المجتمع الإسرائيلي”.
وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الماضية للعديد من قرارات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع السفر.

(الأناضول)

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