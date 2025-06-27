مؤسسة قطر تنظم أمسية السيدات بدروس لياقة بدنية مجانية في ملاعب المونديال المكيفة

الدوحة ـ «القدس العربي»: ابتكرت مؤسسة قطر للتربية والعلوم التي ترعاها الشيخة موزا بنت ناصر، فعالية رياضية وبدنية خاصة للسيدات، تضمن لهن ممارسة الأنشطة الترفيهية في جو من الخصوصية.

وعادت الوجهة الرياضية المخصصة للسيدات والفتيات في استاد المدينة التعليمية، وتتضمن دروس لياقة بدنية مجانية ومنطقة جديدة مخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضية. وتضمن الموسم الجديد من الفعالية إضافات جديدة على مستوى الأنشطة والمحتوى بما في ذلك ركن مخصص للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يُسلّط الضوء على الرياضة والصحة واللياقة البدنية والابتكار، حيث أن جميع الحصص مجانية للحضور.

وتجذب أمسية السيدات التي تنظمها مؤسسة قطر أكثر من ألف سيدة وفتاة في كل فعالية، لتستمر في توفير مساحة رحبة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف رياضات أو مهارات جديدة، وبناء جسور التواصل مع الآخرين. وأتيحت جميع الفعاليات للسيدات والفتيات من سن 6 سنوات فما فوق، وتُقام كل ثلاثاء في استاد المدينة التعليمية، الذي أصبح وجهةً مخصصةً لرياضة السيدات والفتيات.

وتُقدّم للمشاركات مجموعة واسعة من دروس اللياقة البدنية والرياضات – بما في ذلك الزومبا وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم – إلى جانب فرصة الانخراط في رياضات متنوعة مثل المبارزة والرماية.

وتتوفر منطقة مخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تضم أنشطة من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وبرنامج «ستيم إكسبلوررز»، ومملكة المعرفة، وتشمل هذه الأنشطة: كرة القدم الروبوتية، ومحاكاة الواقع الافتراضي لكرة القدم التفاعلية، ونظام جيترايت لقياس نمط المشي.

وتحدثت نور تابت، إحدى المشاركات الدائمات في فعاليات أمسية السيدات في استاد المدينة التعليمية قائلةً:» أحب البيئة هنا، وأحب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. إنه هواء نقي يمنحك شعورًا بالتوازن بين الهواء الطلق وجمال المساحات الخضراء». وتضيف: «حتى أجواء المجتمع هنا لها طاقة مختلفة. الطلاب الذين تلتقيهم في هذه الفعاليات ليسوا كالطلاب في القاعات الدراسية العادية، ما يعزز شعورًا فريدًا بالترابط المجتمعي، وهذا أكثر ما أحبه. أستمتع حقًا بالفصول التي يمكنني مشاركتها مع الآخرين، ومع الطلاب أيضًا.»

واختتمت تابت:» أيام الثلاثاء، تُعدّ الأنشطة الخارجية، وخاصةً في الملعب، خيارًا رائعًا. فرغم حرارة الجو، إلا أن نظام التبريد في الملعب يُخفّف من حرارة الصيف.»