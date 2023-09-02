كارنيغي: “غلاة الوطنية” لا يشكلون تهديدا للكرملين بعد رحيل “بريغوجين”

واشنطن: كان قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة الراحل، يفغيني بريغوجين، يعتبر حتى وقت قريب سياسيا روسيا بارزا، حتى إن البعض كان يعتقد أنه يمكن أن يكون منافسا للرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

من ناحيته، يرى المعلق السياسي الروسي اندريه بيرتسيف في تقرير نشره موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن وفاة قائد فاغنر في ظروف مريبة للغاية الأسبوع الماضي لم تثر الكثير من الاهتمام العام أو الغضب.

ويرى بيرتسيف أن رد الفعل على اعتقال إيجور جيركين في وقت سابق من هذا العام، وهو ضابط من غلاة الوطنية كان يعمل سابقا في جهاز الأمن الاتحادي الذي قاد المتمردين الموالين لروسيا في أوكرانيا في عام 2014، كان صامتا بالمثل. ولم يؤد اختفاء جيركين من الحياة العامة إلى أي غضب عام.

وكان الرجلان رمزين مهمين للراديكاليين المؤيدين للحرب الروسية، لكن اتضح أن معظم الروس العاديين رأوهما على أنهما من المواد سريعة الانتشار على الإنترنت أكثر من كونهما بطلين مشهورين. والواقع أن نفوذ غلاة الوطنية في روسيا كان مبالغا فيه إلى حد كبير، من أعدادهم واستعدادهم للعمل إلى التهديد الذي يفرضونه على الكرملين، وفقا لبيرتسيف.

ويضيف أن غلاة الوطنية في روسيا، مثل الشخصيات والمدونين المؤيدين بشدة للحرب الذين ينتقدون أحيانا الكرملين لامتناعه على ما يبدو عن شن حرب “شاملة” ضد أوكرانيا، ليسوا قوة متماسكة واحدة ذات وحدة أيديولوجية أو تنسيق وثيق. إنهم أشبه بطاقم متنوع من مجموعات الهواة التي تتجمع حول قادة فرادى طموحين وغيورين وغير قادرين على العمل مع بعضهم البعض. وتدرك السلطات ذلك جيدا.

ووصف بوتين بريغوجين في تعليقات بعد وفاته بأنه “رجل أعمال موهوب”. ولم ير الرئيس أنه من المناسب ذكر أن بريغوجين كان أيضا حاصلا على أعلى وسام في روسيا وهو “بطل الاتحاد الروسي”. ولم يعترف بوتين بالدور البارز لفاغنر في الحرب في أوكرانيا ولم يحضر جنازة بريغوجين المتواضعة.

وفي حين أن وفاة بريغوجين كانت أهم الأخبار لوسائل الإعلام العالمية، إلا أن وسائل الدعاية الروسية اعتبرتها أقل أهمية بكثير. وفي أحد التقارير الإخبارية الأسبوعية على القناة الأولى المملوكة للدولة، ذكر مقطع قصير عن حادث تحطم الطائرة الخاصة الذي توفي فيه ببساطة اسم بريغوجين دون سرد سيرته الذاتية أو دوره في الحرب.

ومن خلال صياغة صورة بعد وفاته تقترب من عدم أهمية بريغوجين، أثبت الكرملين أنه لا ينوي الخضوع لوسائل الإعلام المغالية في الوطنية والمدونين في البلاد الذين كان بريغوجين بطلا لهم. ويبدو أن الكرملين لم يخطئ في تقدير الحالة العامة. وعلى الرغم من المحادثات التي لا نهاية لها حول مدى غضب الراديكاليين المؤيدين للحرب الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للنظام، فإنهم في النهاية لم يتمكنوا حتى من المطالبة بإجراء تحقيق مناسب في وفاة بريغوجين.

وظهرت النصب التذكارية العفوية لبريغوجين في بعض المدن الروسية، وخاصة في مسقط رأسه سانت بطرسبرغ. لكنها كانت كلها صغيرة، وزارها إلى حد كبير أفراد مجموعة فاغنر وعائلاتهم.

ولم يكن بريغوجين بطلا شعبيا لمعظم الروس. وكان لديه جمهور كبير، لكن معظمهم انجذبوا إلى مقاطع على الإنترنت من صراخه الصريح للغاية، مثل مطالبته بمزيد من الذخيرة من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة. وكانت الرقابة في زمن الحرب تعني أن الاستماع إلى بريغوجين كان فرصة لمعرفة شيء ما حول ما كان يحدث بالفعل في الجبهة.

ويقول بيرتسيف إنه من الآن فصاعدا، يبدو من المرجح أن يظل الجزء المؤيد للحرب من المجتمع الروسي مخلصا للسلطات وبوتين. إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للذهاب والقتال بأنفسهم، ولم يتحمسوا أبدا لأفكار بريغوجين وجيركين للتعبئة الشاملة أو تحويل روسيا إلى كوريا شمالية أخرى من أجل هزيمة أوكرانيا.

ويواجه غلاة الوطنية مشكلة واضحة وهي أن جمهورهم إما خائف من الراديكالية، أو مستعد فقط لأن يكون راديكاليا في الأقوال، وليس الأفعال. وحتى أولئك الذين يدعمون التصعيد في أوكرانيا ينظرون أولا وقبل كل شيء إلى الكرملين، وعندما لا يحصلون على دعم الكرملين، فإن أكثر ما يفعلونه هو التذمر.

ولم تنبع شعبية بريغوجين من تصريحاته المؤيدة للحرب، بل من انتقاده للنخبة وقادة روسيا. وكانت قوته أنه كان الشعبوي الوحيد في البلاد الذي يمتلك الموارد المالية والأصول الإعلامية وجيشه الخاص. وبما أنه لا يوجد بريغوجين ثان في الأفق، فإن غلاة الوطنية في روسيا أصبحوا الآن أضعف كثيرا.

وبالنظر إلى هذا الضعف، من المرجح أن يكثف المسؤولون الضغط على أولئك الذين ينتقدون السلطات من موقف راديكالي مؤيد للحرب. وفي الوقت نفسه، يشكل غلاة الوطنية المفككون دعامة مريحة للسلطات. إن اتجاهاتهم الراديكالية تجعل الكرملين يبدو معتدلا نسبيا، في حين أن القمع ضد أولئك الذين يدعون إلى التعبئة الكاملة يطمئن الأشخاص العاديين.

(د ب أ)