مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة

غزة: قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية يوم الأربعاء إن فلسطينيا من موظفيها استشهد في غزة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان “عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير”.

وذكرت المنظمة أنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل.

One of our Palestinian colleagues, Nadi Sallout, was killed tonight near Deir al-Balah, Gaza. He was an integral member of our warehouse team from the early days of our response in Rafah and a humanitarian at his very core. We are still learning the details of this tragedy, but… pic.twitter.com/XlBmenqYig

