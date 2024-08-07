سياسة | دولي

مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة

8 - أغسطس - 2024

صورة نشرتها "ورلد سنترال كيتشن" للشهيد نادي السلوت على إكس

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غزة:  قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية يوم الأربعاء إن فلسطينيا من موظفيها استشهد في غزة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان “عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير”.

وذكرت المنظمة أنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل.

(رويترز)

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