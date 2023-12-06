مؤمن الشرافي: تقرير عن نكبة عائلية!

ظهر المراسل المنكوب والذاهل وهو يحاول تمالك أعصابه وإن ظهر الحزن واضحا في عينيه ليتحدث عن المجزرة التي استهدفته شخصيا في ما يشبه محاولة استئصال كاملة لعائلته التي عدد ضحاياها: «أبي الأستاذ محمود وأمي أمينة. أخي الدكتور أيمن وزوجته الدكتورة ختام وابنهما الطالب في كلية الصيدلة وابنته أمينة الطالبة في كلية الطب وطفلاته الثلاث، ماريا وفاطمة وحنين، وزوجة أخي عمّار، وأطفالهما، وخالتي أسماء وزوجها المهندس ناجي، وابن أختي المهندس أحمد، وخالتي الصغرى صباح وزوجها أبو حسين».

تمكن مؤمن الشرافي، مراسل قناة «الجزيرة» من إنجاز مذهل بالمقاييس الصحافية عبر تقديمه تقريرا متماسكا عن كيفية حدوث المذبحة. تحدّث الشرافي عن إلقاء الطائرات الإسرائيلية «برميلا متفجرا» (وهو أمر كان قد تحدث عنه مواطنو القطاع خلال عدوان 2014 وأعاد الإشارة إليه المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا خلال العدوان الحالي) وبعد تعداده لأسماء أفراد الأسرة المستهدفة أضاف الشرافي معلومة مؤلمة أخرى وهي أن أولئك الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وأن محاولات فرق الدفاع المدني والمتطوعين لإخراج جثامينهم لم تنجح، باستثناء جثة طفلة قذفت أشلاءها شدة الانفجار إلى سطح مبنى مجاور فتم دفنها، أما العشرون فردا الآخرين فكانوا ما يزالون، أثناء بث التقرير، مدفونين تحت الأنقاض، مع انخفاس الأرض، بسبب الانفجار، إلى حفرة عمقها ستة أمتار، وأن أفراد الدفاع المدني أنفسهم كانوا عرضة لاستهداف إسرائيلي خلال عمليات الإنقاذ.

نزحت عائلة الشرافي، أولا، من حي التفاح، ثم نزحت مجددا إلى حي النصر، وبعد أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء مجددا، اختار والد العائلة الانتقال إلى مخيم جباليا بسبب وجود شقيقات للمراسل في شمال القطاع، رافضا نزوحا آخر إلى الجنوب. تلقى المراسل رسالة صوتية من والدته في اليوم 54 للحرب تعبر فيه عن اشتياقها له ورضاها عنه وتدعو له ولزملائه بالسلامة. «لقد حُرمنا من أبسط الأشياء: أن ندفن موتانا» علّق المراسل، قبل أن ينهي تقريره ليقول إنه هو أيضا، وزملاءه، والمواطنين حوله، المحتمين بجوار مشفى، هم أهداف أيضا لآلة القتل الإسرائيلية.

وائل الدحدوح، مراسل القناة الآخر، الذي استشهد عدد من أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في استهداف إسرائيل لمخيم النصيرات وسط القطاع، تحدّث إلى ندوة إعلامية في عمّان إلى أن العدوان الأخير على غزة «مختلف هذه المرة» «كان هناك في السابق خصوصية للصحافيين، وأماكن مخصصة لهم، أما اليوم فهناك استهداف مباشر وممنهج للصحافيين وعائلاتهم».

استشهد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة 73 صحافيا وصحافية، وأكثر من 300 من أفراد عائلات الصحافيين، وتم تدمير أكثر من 60 مقرا لمؤسسة إعلامية، وأكثر من 22 إذاعة توقفت عن العمل نتيجة للقصف.

جرائم الإرهاب القصوى الإسرائيلية ضد الإعلاميين وعائلاتهم إعلان يتجاوز موضوع ترويع و«قتل الشهود». إنها جزء عمليّ من مسعى الاستئصال الإبادي للفلسطينيين، لكنّها، أيضا، سياسة لحجب حقائق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يمكن أن تستخدم إذا توفّرت إمكانيات لاحقة لمحاسبة إسرائيل، إضافة إلى كونها حربا على الوعي العالميّ، الذي تعرّض لهزة كبرى أعادت التفكير بالخرافات السياسية الراسخة حول وجود إسرائيل و «حق الدفاع عن النفس» الذي يستخدم، عمليا، كأداة لإلغاء حقوق الفلسطينيين كافة، بما فيها حقهم في البقاء أحياء.