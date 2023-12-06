مؤمن الشرافي: تقرير عن نكبة عائلية!

ظهر المراسل المنكوب والذاهل وهو يحاول تمالك أعصابه وإن ظهر الحزن واضحا في عينيه ليتحدث عن المجزرة التي استهدفته شخصيا في ما يشبه محاولة استئصال كاملة لعائلته التي عدد ضحاياها: «أبي الأستاذ محمود وأمي أمينة. أخي الدكتور أيمن وزوجته الدكتورة ختام وابنهما الطالب في كلية الصيدلة وابنته أمينة الطالبة في كلية الطب وطفلاته الثلاث، ماريا وفاطمة وحنين، وزوجة أخي عمّار، وأطفالهما، وخالتي أسماء وزوجها المهندس ناجي، وابن أختي المهندس أحمد، وخالتي الصغرى صباح وزوجها أبو حسين».
تمكن مؤمن الشرافي، مراسل قناة «الجزيرة» من إنجاز مذهل بالمقاييس الصحافية عبر تقديمه تقريرا متماسكا عن كيفية حدوث المذبحة. تحدّث الشرافي عن إلقاء الطائرات الإسرائيلية «برميلا متفجرا» (وهو أمر كان قد تحدث عنه مواطنو القطاع خلال عدوان 2014 وأعاد الإشارة إليه المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا خلال العدوان الحالي) وبعد تعداده لأسماء أفراد الأسرة المستهدفة أضاف الشرافي معلومة مؤلمة أخرى وهي أن أولئك الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وأن محاولات فرق الدفاع المدني والمتطوعين لإخراج جثامينهم لم تنجح، باستثناء جثة طفلة قذفت أشلاءها شدة الانفجار إلى سطح مبنى مجاور فتم دفنها، أما العشرون فردا الآخرين فكانوا ما يزالون، أثناء بث التقرير، مدفونين تحت الأنقاض، مع انخفاس الأرض، بسبب الانفجار، إلى حفرة عمقها ستة أمتار، وأن أفراد الدفاع المدني أنفسهم كانوا عرضة لاستهداف إسرائيلي خلال عمليات الإنقاذ.
نزحت عائلة الشرافي، أولا، من حي التفاح، ثم نزحت مجددا إلى حي النصر، وبعد أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء مجددا، اختار والد العائلة الانتقال إلى مخيم جباليا بسبب وجود شقيقات للمراسل في شمال القطاع، رافضا نزوحا آخر إلى الجنوب. تلقى المراسل رسالة صوتية من والدته في اليوم 54 للحرب تعبر فيه عن اشتياقها له ورضاها عنه وتدعو له ولزملائه بالسلامة. «لقد حُرمنا من أبسط الأشياء: أن ندفن موتانا» علّق المراسل، قبل أن ينهي تقريره ليقول إنه هو أيضا، وزملاءه، والمواطنين حوله، المحتمين بجوار مشفى، هم أهداف أيضا لآلة القتل الإسرائيلية.
وائل الدحدوح، مراسل القناة الآخر، الذي استشهد عدد من أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في استهداف إسرائيل لمخيم النصيرات وسط القطاع، تحدّث إلى ندوة إعلامية في عمّان إلى أن العدوان الأخير على غزة «مختلف هذه المرة» «كان هناك في السابق خصوصية للصحافيين، وأماكن مخصصة لهم، أما اليوم فهناك استهداف مباشر وممنهج للصحافيين وعائلاتهم».
استشهد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة 73 صحافيا وصحافية، وأكثر من 300 من أفراد عائلات الصحافيين، وتم تدمير أكثر من 60 مقرا لمؤسسة إعلامية، وأكثر من 22 إذاعة توقفت عن العمل نتيجة للقصف.
جرائم الإرهاب القصوى الإسرائيلية ضد الإعلاميين وعائلاتهم إعلان يتجاوز موضوع ترويع و«قتل الشهود». إنها جزء عمليّ من مسعى الاستئصال الإبادي للفلسطينيين، لكنّها، أيضا، سياسة لحجب حقائق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يمكن أن تستخدم إذا توفّرت إمكانيات لاحقة لمحاسبة إسرائيل، إضافة إلى كونها حربا على الوعي العالميّ، الذي تعرّض لهزة كبرى أعادت التفكير بالخرافات السياسية الراسخة حول وجود إسرائيل و «حق الدفاع عن النفس» الذي يستخدم، عمليا، كأداة لإلغاء حقوق الفلسطينيين كافة، بما فيها حقهم في البقاء أحياء.
” تحدّث الشرافي عن إلقاء الطائرات الإسرائيلية «برميلا متفجرا» ” إهـ
تعلم الصهاينة ذلك من عميلهم أبو المقاولة والمماتعة بدمشق !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
وتعلم الصهاينة أيضا فكرة ضخ أنفاق حماس بماء البحر من عميلهم المصري السيسي الذي أمر المهنة العتاف بتاعه بضخ نفق رفح بسيناء كذلك مما سبب كوارث بيئية للمزارعين
السيس يستطيع وقف الحرب لان قصف غزة التي حدود مصر هو بمثابة الغاء اتفاقية كامب ديفيد من جانب اسرائيل و من يعيش في مدن القناة يجد ان الطائرات الحربية المصرية تطير حتى القناة ثم ترجع و ذلك طبقا لإتفاقية كامب ديفيد و كذلك الطائرات الحربية الاسرائيلية ممنوع عليها الاقتراب من حدود مصر في نطاق غزة داخله فيه و قد فعلها الرئيس مرسي رحمة الله عليه و اجبر اسرائيل على وقف الحرب
إيران تستطيع وقف الحرب بإرسال صواريخها مباشرة إلى تل أبيب وليس بمناوشات يقوم بها تابعوها.
العرب حاربوا المحتل منذ نشأته الآن ليقم الإيرانيون بالقتال مباشرة وليس بالإختباء وراء أدواتهم في المنطقة.
رحم الله محمد مرسي فقد كان مع غزة وأيضا مع الشعب السوري ضد جرائم الإيرانيين.
*الله يرحمهم ويغفر لهم ويشفي الجرحى.
يا أهل غزة وعموم فلسطين لكم الله.
اللهم ثبتهم وانصرهم على الصهاينة المجرمين القتلة وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
نعم جرائم العدو الفاشي الصهيوني علامة من علامات التوحش العالمي ضدالشعب الفلسطيني في عزه الشعب الغزاوي الذي يستسهل في كل يوم من اجل كنس عصابة الأرهاب في فلسطين وكما قالت احدي متحدات فلسطين في ضفة الصمود ان المقاومة تدافع عن فلسطين من النهر الي البحر وهذه هي الحكاية الجميلة لنا نحن ابناء الشتات المحرومين منها لكن صبرا فلسطين فان النصر قادم اللهم احينا لنري نصرك فان فلسطين تستحق هذه الدماء الزكيه فها نعم شهدائنا هم نبراس الطريق الي التحرير شهدائنا هم عباره عن الحقيقة الواضحه للحياة
بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك هدف لمنظومة الإرهاب الدولي الذي تتزعمه امريكا وتنفذه دولة الاحتلال هو خروج المسلمين عن تعاليم دينهم باستفزازهم واجبارهم على التعامل بالمثل وهو فخ يهدف لدفعهم لارتكاب جرائم إرهابية تشوه سمعتهم وتشوه دينهم لكن الله ارسل لنا حماس كي لا نخرج عن صوابنا ونلتزم بآداب الحرب والقتال أرسلها لتردنا إلى ديننا ردا جميلا وتبقى المقاومة منضبطه طاهره نقيه لا تقتل إلا من يحارب.. امريكا وإسرائيل الآن يتخبطون وهم في غضب من شعبية حماس العالمية وحب الناس لها يتمنون اليوم أن تتشوه المقاومة ويدخل إليها من هب ودب من الجهلاء كما حدث في سوريا لكن حماس نقيه طاهرة قوية مؤمنه منضبطه حصينة منيعة لا يدخلها إلا المتقنون لاستخدام الاسلحة المتفقهون في دينهم المثقفون ذو المكانة العلمية العالية حفظة القرآن بالقراءات العشر وهذا سر رضا الله ثم الشعب عنها واعجاب العالمين بها حماس أكبر داعية لله في زماننا هذا الذي نعيش.
من الأفضل أن تتفرق العائلات على اماكن مختلفة ولا تجتمع في بيت واحد كما يجب اخراج الاطفال لاطول وقت وتجنب البقاء في المنازل في اوقات القصف الصهيوني اللعين
تحياتي لقدسنا العزيزة علينا
اللهم ارحم شهدائنا في غزة العزة، والشفاء العاجل لجرحانا
اللهم انصر المقاومة الفلسطينية في غزة الكرامة وثبتهم وانصرهم على الإرهابيين الفاشيين ،وداعميهم