مؤيدون لفلسطين يرشون مبنى خارجية الدنمارك بطلاء أحمر- (صور)

كوبنهاغن: رشّ عدد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين جدران مبنى وزارة الخارجية الدنماركية بطلاء أحمر، الخميس، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الدنماركية “DR”، أن عددا من أنصار فلسطين قاموا برش طلاء أحمر على جدران مبنى وزارة الخارجية في العاصمة كوبنهاغن.

وقال ضابط الشرطة إسبن غوديكن، للإذاعة، إن المتظاهرين كتبوا على المبنى عبارتي “إسرائيل تقتل الأطفال” و”قاطعوا إسرائيل”، بالطلاء الأحمر.

وأشار غوديكن إلى أن الشرطة لم توقف أحدا على خلفية الحادثة، لكنها تواصل فحص مقاطع الفيديو المسجلة خلال تلك اللحظات أمام مبنى الخارجية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)