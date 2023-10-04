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مؤيدو السيسي يعتدون على أحمد الطنطاوي في محافظة الشرقية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

تعرض المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، للاعتداء من قبل مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة الشرقية.

وأظهرت الفيديوهات، قيام مؤيدين للسيسي بالالتفاف حول الطنطاوي وهم يدفعونه بعيدا، ويطالبونه بالابتعاد عن مقر الشهر العقاري المخصص لتحرير توكيلات تأييد المرشحين في انتخابات الرئاسة، ويرددون هتافات: “سيسي.. سيسي”.

ويواصل الطنطاوي جولاته التي بدأها قبل أيام في المحافظات، لمحاولة طمأنة مؤيديه وكسر الحصار المفروض على مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة من تحرير توكيلات التأييد.

وتتهم أحزاب المعارضة المصرية، حزبَ “مستقبل وطن” الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب، بحشد الموظفين والبسطاء أمام مقار الشهر العقاري، واستخدام البلطجية لمنع مؤيدي الطنطاوي من تحرير التوكيلات.

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا وعددا من الشخصيات العامة، مؤتمرا صحافيا اليوم للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها الراغبون في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية.

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