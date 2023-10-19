مئات الآلاف في الجزائر يتظاهرون تضامنا مع فلسطين بينهم الرئيس الأسبق زروال ـ (صور وفيديوهات)

الجزائر: خرجت في مدن الجزائر، اليوم الخميس، مظاهرات حاشدة دعما وتضامنا مع فلسطين ورفضا لـ “لإبادة الجماعية” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية.



وفي العاصمة الجزائر، سار عشرات الآلاف من المتظاهرين من ساحة الوئام المدني إلى ساحة الشهداء على مسافة أربعة كيلومترات بوسط المدينة، وهم يحملون العلمين الجزائري والفلسطيني، فيما سجلت الكوفية الفلسطينية حضورا قويا.



وردد المتظاهرون، الذين كان بينهم عدد كبير من الشباب وأيضا الأطفال والنساء وحتى الكهول والمتقدمين في السن، شعارات نصرة لأبناء غزة المحاصرين، من ذلك ” لا تقتلوا الأطفال”، و ” لا لإبادة الشعب الفلسطيني”، و” لا للقتل”، و” فلسطين مستقلة”، و”نعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

ونال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القسط الأكبر من سخط المتظاهرين الذين حملوهما “الجرائم البشعة المرتكبة بحق الأبرياء العزل، دون نسيان بقية قادة الغرب المتواطئ”.



وعرفت بقية المدن الجزائرية نفس الصورة، حيث شهدت مدينة باتنة شرقي البلاد مشاركة الرئيس الأسبق ليامين زروال، في المسيرة الشعبية رفقة مختلف فئات المجتمع.





كانت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وهيئات رسمية، أطلقت دعوة للتظاهر في كل مناطق الجزائر، نصرة لغزة وفلسطين المحتلة.

يذكر أن السلطات في الجزائر قررت تعليق كل النشاطات الرياضية والثقافية الرسمية وحتى بعض الفعاليات المجتمعية بالنظر للتطورات الحاصلة في فلسطين.

(د ب أ)