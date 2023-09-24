مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب

تل أبيب: تظاهر أكثر من 100 ألف شخص مرة أخرى ليل السبت في مدينة تل أبيب الساحلية ضد سياسات الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة.

وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع مجددا في مدن أخرى.

ولا تزال المظاهرات مستمرة منذ 38 أسبوعا.

ورفع المتظاهرون لافتات عملاقة بخلفية حمرا كتب عليها ، إلى جوار صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:”ديكتاتور هارب”. ويقوم نتنياهو حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة. وهناك، أيضا، صاحبت زيارته مظاهرات ضد الإصلاحات القضائية لحكومته المثيرة للجدل.

ومرر البرلمان في القدس المحتلة في نهاية تموز/يوليو الماضي، على الرغم من المعارضة الشديدة، اول تعديل في القانون في إطار إصلاحات قضائية دفعت بها الحكومة ومن شأنها إضعاف قدرة المحكمة العليا على اتخاذ مواقف ضد القرارات غير ” المناسبة” التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزاء بشكل منفرد.

ويرى المنتقدون تصرفات الحكومة على أنها تهديد للديمقراطية في إسرائيل. ومن ناحية أخرى، تزعم حكومة نتنياهو أن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل، وأنها لا تريد سوى استعادة التوازن. وحتى الآن، لم تنجح المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية.

وتنظر المحكمة العليا في ثمانية التماسات ضد التعديل المثير للجدل.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية مساء الجمعة، رفض نتنياهو مرة أخرى إعطاء إجابة واضحة على سؤال بشأن ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة إذا صدر ضد التعديل. وإذا فشلت حكومته في القيام بذلك، فهناك مخاوف من حدوث أزمة وجودية للدولة.

وقال نتنياهو لـ”سي إن إن”: “أعتقد أننا يجب أن نلتزم بأحكام المحكمة العليا ويجب على المحكمة العليا أن تلتزم بالقوانين الأساسية التي يشرعها الكنيست”.

(د ب أ)