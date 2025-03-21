مئات الآلاف من الركاب يواجهون إلغاء رحلات في ظل إغلاق مطار هيثرو

لندن: واجه مئات الآلاف من الركاب إلغاء رحلات في أكثر مركز سفر ازدحاما في أوروبا بعدما تسبب حريق في انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو، مما اضطره إلى الإغلاق طوال النهار.

وذكرت خدمة “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، بما في ذلك عدة رحلات من مدن أمريكية تم إلغاؤها.

وقال مسافرون إن الكهرباء عادت في إحدى صالتي الوصول لمطار هيثرو اللتين أظلمتا بعد حريق في محطة كهرباء فرعية.

وعادت الأضواء إلى صالة الوصول الرابعة بعد ظهر اليوم الجمعة. وقال رجال الإطفاء في وقت سابق إن الكهرباء في صالتي الوصول الثانية والرابعة بالمطار انقطعت تماما عندما نشب الحريق. وتم إغلاق هيثرو أمام كل الرحلات القادمة والمغادرة حتى منتصف الليل على الأقل.

وذكرت شبكة توزيع الكهرباء الوطنية أنها توصلت إلى “حل مؤقت” أعاد تهيئة الشبكة بما يسمح باستعادة الكهرباء إلى جميع العملاء، بما في ذلك هيثرو.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم استعادة الكهرباء في المطار تماما.

وذكرت الشرطة البريطانية أنه لا توجد مؤشرات على أن الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو في لندن كان مدبرا، مضيفة أن جهات التحقيق الخاصة بمكافحة الإرهاب تقود التحقيقات بشأن الحريق.

وتقول شرطة العاصمة إن السبب في ذلك هو موقع حريق شب بمحطة الكهرباء وتأثيره على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

يذكر أن مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي. وكان يناير/كانون الثاني، الأكثر ازدحاما على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوز عدد المسافرين 3ر6 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

(أ ب)