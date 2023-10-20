مئات الآلاف يتظاهرون حول العالم للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني- (صور)

عمان- نيويورك: شارك مئات الآلاف في العديد من عواصم ومدن العالم في مظاهرات واعتصامات ليلة الجمعة/ السبت، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

فلليوم الرابع عشر على التوالي، خرج عشرات الآلاف في مسيرة بالعاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على العدوان الشامل، منددين بسياسات الاحتلال، وبالصمت الدولي على جرائمه، مطالبين كذلك بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وبمواصلة العمل حتى تحقيق الحقوق الفلسطينية كاملة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشهدت كل من العاصمة التونسية تونس، والموريتانية نواكشوط، والليبية طرابلس، مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات تواصلت منذ ساعات الظهر، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بالعدوان الإسرائيلي وبقتل الأطفال والنساء والمدنيين، واستهداف المستشفيات ومنازل المواطنين.

وطالبوا بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

بينما يواصل آلاف العراقيين اعتصامهم المفتوح في العاصمة بغداد، احتجاجا على العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما شارك الآلاف في مسيرات بالعاصمة البولندية وارسو، وبمدينة أوتريخت الهولندية، والعاصمة الأمريكية واشنطن، والألمانية برلين والجنوب افريقية كيب تاون، والنرويجية أوسلو، منددة بالعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا.

وشهدت عدة عواصم ومدن حول العالم ظهر اليوم مسيرات، كانت أبرزها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والكورية الجنوبية سول، والتشيلية سانتياغو، والعاصمة البنغالية دكا، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، والبريطانية لندن، إلى جانب العديد من المدن والعواصم العربية، كبيروت، والكويت، والدوحة، وصنعاء، ومقديشو، ومدن تعز اليمنية، وإدلب السورية.