مئات الآلاف يتظاهرون في لندن لـ”وقف الإبادة الجماعية في غزة”- (فيديو)

لندن: نظم مئات آلاف الأشخاص، السبت، “مسيرة وطنية” للأسبوع الثامن في بريطانيا، طالبوا فيها بـ”وقف الإبادة الجماعية” ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتجمع المتظاهرون أمام هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في العاصمة لندن وساروا إلى شارع وايتهول، حيث مقر رئاسة الوزراء وبعض الوزارات، واتهموا الحكومة “بالشراكة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة” ودعوها لإنهاء هذه الشراكة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى السبت، “27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “فلسطين حرة”، و”أوقفوا قصف غزة”، و”المجرم نتنياهو”، مطالبين بوقف “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.

وذكر بيان صادر عن “حملة التضامن مع فلسطين” (أهلية) المنظمة للمسيرة، أن رد الحكومة البريطانية على قرار محكمة العدل الدولية كان “مخزيا تماما”، وأنه حاول التقليل من أهمية ومدى استعجال قرار المحكمة.

وشدد على ضرورة تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل فورا، “لكن الحكومة البريطانية انضمت بدلاً من ذلك إلى الدول الأخرى في تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تلعب دورا حيويا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في المنطقة. وهذا انعدام للضمير في سياق الإبادة الجماعية”.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد زعم إسرائيل أن 12 من موظفي “الأونروا” البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجمات “حماس” على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

قال المتظاهر “حنا” إن مشاركته في المسيرة جاءت لتمثيل الشعب الفلسطيني، “فنحن نشعر أن من واجبنا إظهار أن العالم يقف إلى جانبهم حتى لو لم تكن الحكومة البريطانية إلى جانبهم”.

وأشار إلى أن المسيرة تحظى بمشاركة كافة الشرائح والفئات العمرية، لدعم قضية الفلسطينيين.

وأضاف: “إذا نظرت حولك، فستجد أناسا من جميع الأعمار، والخلفيات العرقية، ومن جميع فئات المجتمع، يجتمعون معًا، ورغم أن (الفلسطينيين) قد يشعرون وكأنهم منسيون، فمن واجبنا أن ندعمهم لإظهار ذلك”.

ووجه نداء إلى الحكومة البريطانية بالتدخل لإرساء وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل.

(الأناضول)